Kevään tulo tietää myös piikkiä rikkoutuvissa tuulilaseissa – lasivahingot vaivaavat etenkin uusia autoja

If

Tuulilasin rikkoutumisessa ensiapuna voi käyttää teippiä.

Tuulilasien rikkoutuminen on yleisin autoilijaa kohtaava vahinko. Viime vuosina tuulilasien rikkoutuminen on yleistynyt entisestään, vakuutusyhtiö If kertoo autovahinkoja erittelevässä tiedotteessa.

Ifin mukaan viimeisen vuoden aikana joka kahdeksannelle autoilijalle on sattunut lasivahinko.

Lasivahinkojen sesonki alkaa tyypillisesti maaliskuussa, kun tiet sulavat. Suurin piikki osuu Ifin tiedotteen mukaan huhtikuulle. Useimmin lasivahinko sattuu lauantaina. Nopeat, ruuhkaiset väylät ovat yleisiä paikkoja. Ajokilometrien kasvaessa myös vahingon todennäköisyys lisääntyy.

Yli 90 prosenttia tuulilasin halkeamista alkaa lasin alareunaan osuvan kiven tai nastan iskemästä. Uusien autojen tuulilasit ovat aiempaa suurempia, kaarevampia, ohuempia ja kevyempiä. Ominaisuudet tekevät niistä myös herkkiä lasivahingoille. Tämä selittää myös vahinkojen kasvua.

"Uusissa autoissa lasi on usein liimattu auton runkoon tiukasti. Jännite on sen verta iso, että pienikin kiven pinkaus voi purkaa sen ja rikkoa lasin", Ifin autovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius sanoo tiedotteessa.

Paras tapa ehkäistä lasivahinkoja on pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon. Erityisesti tietyömailla kannattaa varautua edellä ajavan lennättämiin irtokiviin.

"Jos tuulilasiin ilmaantuu kiven aiheuttama särö, kannattaa lasi korjauttaa mahdollisimman pian. Ensiapuna iskemäkohdan voi suojata teipillä, jotta siihen ei pääse likaa. Vaurioitunut tuulilasi on huomattavasti heikompi kuin ehjä, sillä auton tuulilasi vastaa nykyään merkittävää osaa kantavasta korirakenteesta", Roselius kertoo.

Alle kahden euron kolikkoa pienemmistä halkeamista selviää yleensä korjauksella. Sitä isommat vaativat useimmiten lasin vaihdon. Uudemmissa autoissa lasin vaihto voi maksaa yli tuhat euroa. Lisäkustannuksia voi tulla esimerkiksi lasiin kiinnitettyjen anturien uudelleenkalibroinnista.

"Autoilijat ovat alkaneet reagoida lasivahinkojen yleistymiseen. Lasiturva on viime vuosina yleistynyt myös muiden kuin uusien autojen vakuutuksissa" Roselius kertoo.