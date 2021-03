Koneviesti: Latupohjien teko käy tehokkaasti traktorilla ja jyrsimellä, vaikka hangen pinta olisi jäässä

Seppo Nykänen

Tasaisella pinnalla latu-urat onnistuivat hyvin, mutta epätasaisessa maastossa latu-urat kärsivät traktorin heilumisesta. Ratkaisuna tähän ovat paineakut, jotka parantaisivat työn jälkeä.

Mueller Tornado -latukone on rakenteeltaan kelajyrsin, joka asennetaan traktorin kolmipistenostolaitteeseen. Laitteen sivuilla on muoviset siivekkeet, jotka keräävät lunta ja peittävät traktorin jäljet. Jyrsin hienontaa lumen pinnan, jonka koneen takaosa tasoittaa. Varustuksesta riippuen kerta-ajolla syntyy hyvä alusta perinteiseen tai luisteluhiihtoon. Jyrsimen toinen etu on se, että sen piikit pystyvät hienontamaan pakkaslumen rakennetta ja lumikiteitä. Jyrsiessä syntyy lunta hieman sulattavaa kitkaa, jonka jäljiltä pakkaslumi kovettuu kantavaksi.

Jyrsimessä on sisällä pyörivä, hammastuksella varustettu rumpu, jonka leveys on 2,4 metriä. Rumpu saa voimansa traktorin voimanottoakselilta. Tämän lisäksi jyrän keskiosissa on kulmavaihde, josta voima siirtyy nivelakseleilla jyrsimen molempiin päihin sekä sieltä kiilahihnavälityksillä rummulle. Pitkän rummun molemmissa päissä on hihnaveto, ja varsinkin jäisellä uralla jyrsin tarvitse paljon voimaa. Traktorin tehosuositus onkin 90–280 hevosvoimaa.

Latujyrsimen rungon takaosassa on uritettu tasauslevy, jolla syntyy alusta luisteluhiihtoa varten. Kokeillussa laitteessa oli lisänä kaksi latuhöylää, joita painotettiin kaksitoimisilla hydraulisylintereillä.

Ongelmiakin kokeilun aikana ilmeni. Latujyrsin ei ole parhaimmillaan epätasaisessa maastossa, sillä ajon aikana joutuu jatkuvasti säätämään painetta hydrauliikan käyttövivulla. Tämä johtuu siitä, että kun traktorin keula laski epätasaisessa maastossa, jyrsimen höylät kevenivät tai nousivat irti lumesta. Keventäminen murtaa latuja erityisesti ladun keskiosasta. Ongelman voi ratkaista lisävarusteena saatavilla paineakuilla, jotka hoitavat paineenvaihtelut automaattisesti ja latulevyjen painotus pysyy tasaisena.

Miten Mueller Tornado -latujyrsin toimi erilaisissa sääolosuhteissa?

Lue kokeilusta tarkemmin Koneviestin nettisivuilta!

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraava KV Plus Tilaajille -artikkeli:

Alpina Sherpa -moottorikelkka, Transalp-kuljetusreki ja F-250-latukone testissä – yhdistelmä sijoittuu moottorikelkan ja latutampparin väliin