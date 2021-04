Swace on Suzukin logolla varustettu Toyota Corolla kevythybridi

Jarmo Palokallio

Suzuki palaa perheautoluokkaan Toyotalta lainatulla Swace kevythybridillä.

Toyota Corollan farkkuversiota saa nyt myös Suzukin logolla. Suzukina tuon kevythybridin nimi on Swace.

Swace laajentaa Suzukin malliston suosittuun perheautoluokkaan parin kymmenen vuoden tauon jälkeen. Yhteistyö Toyotan kanssa koskee myös katumaastureita. Suzukin nykyisenä lippulaivana oleva ladattava nelivetoinen Across-hybridi on sama auto kuin Toyotan uusi RAV4.

Suzukiksi Swacen tunnistaa siis salmiakkilogosta. Myös auton keulan ilmettä on ehostettu, mutta muuten erot ovat vähäisiä.

Toyota Corollasta poiketen Swace on tarjolla vain farmariversiona. Sen nokalla on Toyotan 1,8 litran bensakone, jonka huipputeho on 122 hevosvoimaa. Moottorin perässä on automaattivaihteisto. Muita voimalinjoja autoon ei ole tarjolla.

Tehot riittävät perheauton tarpeisiin. Hybridimoottorin kulutus pysyi lopputalven keleille hyvin kohtuullisissa lukemissa. Moottoritiepainotteisessa matka-ajossa kulutus oli 6,4 litraa 100 kilometrillä.

Ajoakun koko on 3,6 kilowattituntia.

Swacen hallintalaitteet ovat käytännölliset. Ohjaustuntuma on Toyotasta tuttu.

Ajotiloja on kolme, joita kuski voi vaihdella tilanteen ja mieltymysten mukaan. Jos säädöissä on eroa Corollaan, niitä ei muistinvaraisesti erota.

Kuljettajaa avustavat ja turvallisuutta parantavat järjestelmät ovat nykytasoa. Niihin kuuluu jalankulkijat ja pyöräilijät tunnistavat törmäyksenesto avustin sekä kaista-avustin.

Mukautuvat vakionopeudensäädin ja valoautomatiikka alkavat myös olla uusien autojen arkipäivää. Talviajossa plussaa saa etulasin alaosan ja ohjauspyörän lämmittimistä.

Swacen lähes 600 litraa vetävä takakontti on hyvin kilpailukykyinen. Se on litralleen samankokoinen kuin Corollassa. Myös tavaratilan käännettävä pohjalevy on sama. Levyn toisella puolella on kumimatto, joten se sopii likaisten ja märkien tavaroiden kuljettamiseen.

GL-varusteina auton lähtöhinta on painettu 29 390 euroon.