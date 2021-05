Koneviesti: Traktorin etukuormain itse asentaen – kätevän apurin kanssa asennus onnistui yhdessä illassa

Tapio Vesterinen

Tukijaloillaan seisovan kuormaimen kiinnittäminen traktoriin on suhteellisen helppoa.

Lumityöt, pienet nostotyöt ja kevyet maansiirrot nopeutuvat ja helpottuvat huomattavasti, kun takakauhan tai takakuormaimen sijasta kuormain on kiinteästi traktorin etupuolella. Erittäin vähän ajetun ja luotettavaksi korjatun Valmet 405:sen vaihtaminen käytettyyn etukuormaimella varustettuun traktoriin olisi ollut siinä määrin arpapeliä, että uuden kuormaimen hankkiminen kiinnosti traktorin vaihtoa enemmän. Päätöstä siivitti myös se tosiasia, että käytettyjä hyväkuntoisia etukuormaimia on tarjolla harvoin.

Uutta etukuormainta hankkiessa valinta kohdistui pieniin traktoreihin suunniteltuun Quicken Versa X -sarjan kuormaimeen. Tässä tapauksessa Versa X26 -aisat olisivat riittäneet, mutta sovitteita oli saatavilla 405-malliin vain X36-mallin kuormaimelle.

Kuormaimen asennus päätettiin suorittaa itse, näin kuormaimen peruskomponentit tulevat hyvin selville ja asennus on mahdollista tehdä silloin, kun se sopii omiin aikatauluihin. Taloudellisesti omatoiminen asentaminen ei ole välttämättä järkevää, sillä asennus kuuluu usein kuormainkaupan hintaan. Päätös asennustyön aloittamisesta tapahtui tammikuisena iltana virka-ajan jälkeen ja aisat liikkuivat omillaan puolen yön jälkeen. Suurin työ asentamisessa oli aisojen saaminen runkosovitteiden päälle trukkilavalta.

Etukuormaimen mukana toimitetusta tarvikelaatikosta löytyivät kaikki asennukseen tarvittavat liittimet, pultit ja mutterit. Runkosovitteiden asennus traktoriin onnistuu perustyökaluilla, sovitteiden nostossa käytettiin apuna korjaamonosturia.

Sovitteiden asennuksen jälkeen siirryttiin hydrauliikkajärjestelmiin. Kuormaimen venttiilin asentaminen on yksinkertaista. Venttiili asennetaan hydrauliikkapumpulta työhydrauliikalle ja nostolaitteelle lähtevän letkun väliin. Sovitteiden ja venttiilin asennuksen jälkeen jäljellä oli vielä hallintavivun asennus ja vaijereiden. Paikan määritteli sarjan mukana tullut metallinen mallikohtainen kiinnike.

Kuormaimen asennuksen jälkeen traktoriin on alkanut kertyä käyttötunteja kiihtyvään tahtiin. Pihapiirissä tapahtuvat pienet nostotyöt onnistuvat helposti, ja kivien kerääminen pellolta ja pelto- ja metsäautoteiltä on vaivatonta. Nykytalvien nuoskalumet siirtyvät helposti pihan nurkalle korkeaksi kasaksi. Koska etuakseli on traktorissa hyvin edessä, traktori on kuormatessa varsin vakaa. Kuormaimen nostovoiman hyödyntämisessä on kuitenkin oltava tarkkana, valmistajan suurin sallittu etuakselipaino ylittyy suhteellisen helposti.

Mitä muita vaiheita kuormaimen asennusprojektissa oli, ja mitä muutoksia traktoriin tehtiin kuormaimen asennuksen jälkeen?

