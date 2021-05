Tämä upea Buick vuodelta 1938 on ollut presidentin perheen auto: "Se on nyt kotona, auto pysyy Nivalassa"

Kyösti Kalliolle kuulunut vuosimallin 1938 Buick Special Eight on palannut Suomeen, vieläpä Kallion kotipitäjään Nivalaan.

Johannes Tervo

Buick on ikäisekseen erittäin hyvä ajettava, Timo Pihlajamaa sanoo. ”Kevyesti tämä kulkee. Moottori on tehokas ja vääntävä. Ykkösvaihdetta ei tarvitse liikkeelle lähtiessäkään.”

Timo Pihlajamaa on tehnyt kulttuuriteon: nivalalainen autoalan lehtori osti takaisin Suomeen Buick Special Eightin, jonka on aikoinaan omistanut presidentti Kyösti Kallio (1873–1940).

”Auto on nyt kotona. Se pysyy Nivalassa niin kauan kuin minä voin asiaan vaikuttaa”, Pihlajamaa sanoo.

Vuosimallin 1938 Buick tuli Pohjois-Pohjanmaalle Pohjois-Italiasta Milanon lähistöltä. Italiassa auto kuului Adriano de Michelin yksityiseen kokoelmaan.

Ennen Italian-vuosiaan Kallion Buick oli yksi helsinkiläisen automuseon helmistä. Kun museota ylläpitänyt säätiö ajautui talousvaikeuksiin, osa kokoelman arvoautoista myytiin 2010-luvun alkupuolella ulkomaille.

De Michelin kokoelmaan päätyi Kallion Buickin lisäksi kaksi muuta presidentillistä autoa: vuosien 1946–1956 presidentille J.K. Paasikivelle (1870–1956) kuuluneet Cadillac ja Lincoln.

Johannes Tervo

Timo Pihlajamaa tarkistaa vararengaskotelon taustan: sieltä löytyvät tiedot korin valmistajasta.

”Taisi olla vuosi 2017, kun Pekka-veljeni Nivalassa käydessään näytti lehtijutun, jossa kerrottiin, että Paasikiven autot oli ostettu takaisin Suomeen”, Pihlajamaa kertoo.

Jutussa mainittiin, että Kyösti Kalliolle kuulunut Buick jäi vielä Italiaan.

”Huumorilla velipojan kanssa heitettiin, että ostetaanko pois.”

Ei meillä mitään rahaa ollut, Pihlajamaa sanoo. Ajatus jäi silti eloon.

"Koko ajan muhi mielessä, että auto on Italiassa ja että se voi päätyä vääriin käsiin.”

Timo Pihlajamaalle autot ovat sekä työ että harrastus. Hän on autoalan opettaja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedussa. Vapaa-ajallaan hän on kunnostanut useita museoajoneuvoikäisiä autoja.

Kyösti Kalliolle kuulunut Buick kiinnosti Pihlajamaata aivan erityisesti. Hän halusi saada auton takaisin omaan sukuun: Pihlajamaa on vuosien 1937–1940 presidenttiparin jälkeläinen.

”Mummuni Kaino Pihlajamaa oli Kyösti ja Kaisa Kallion tytär.”

Johannes Tervo

Moottori on kansiventtiilinen suora kahdeksikko. Iskutilavuus on 4 030 kuutiosenttimetriä. Hevosvoimia 107.

Pihlajamaan veljekset kypsyttelivät Buickin hankintaa. Viime juhannuksen tienoilla Timo sanoi Pekalle: ”Lähetä sille Adrianolle sähköposti.”

Velipoikani oli viestienvaihdossa pääjehuna, Timo Pihlajamaa kertoo.

”Itse olen ollut sivustaseuraaja, ja omilla varoillani olen koettanut autoa ostella.”

Johannes Tervo

Kiiltävän musta teräspelti, kromi ja Buickin muodot. Toimii.

Italialaisen kanssa autokauppoja tehneiltä suomalaisilta Pihlajamaat kuulivat, että de Micheli arvostaa, jos ostajaehdokkailla on jokin side hankittavaan historialliseen autoon.

”Ensimmäisessä sähköpostissa kerroimme, että olemme Kyösti Kallion jälkeläisiä. Auton osto eteni. Viime lokakuussa siirsin rahat Adriano de Michelin tilille.”

Tarkan kauppasumman Pihlajamaa pitää salaisuutena. ”Kymmeniä mutta ei satoja tuhansia euroja.”

Johannes Tervo

Buick matkasi Euroopan halki Autonkuljetus Sjöbergin tuomana.

”Viime marraskuun puolivälissä kuljetusauto oli Nivalan Nesteen pihamaalla, josta Buick vietiin suoraan katsastukseen. Katsastuksen jälkeen ajoin auton talliini.”

Italiasta palasi Suomeen hyväkuntoinen auto.

”Buick oli entisöity huolella, ja esimerkiksi jarrut oli kunnostettu.”

Sisustuksen näkyvin muutos oli verhoilussa: villakangas oli vaihdettu punaiseen nahkaan.

Johannes Tervo

Kahdeksikko punaisella pohjalla kertoo sylinterien lukumäärän.

Ikäisekseen autoksi Buick on erittäin hyvä ajettava, Pihlajamaa kertoo.

”Paikaltaan lähtiessä se on toki nykyautoihin tottuneelle raskas, koska ohjaustehostinta ei ole.”

Tien päällä meno on sujuvaa.

”Kevyesti se kulkee. Moottori on tehokas ja vääntävä. Ykkösvaihdetta ei tarvitse käyttää liikkeelle lähtiessäkään.”

Johannes Tervo

Viimeisteltyä muotoilua, yksityiskohtien tarkkuutta.

Kyösti Kallion mittava poliittinen ura valtakunnallisella tasolla alkoi, kun hänet valittiin säätyvaltiopäiville vuonna 1904. Kansanedustajana Kallio toimi 1907–1937.

Pääministeri hän oli neljä kertaa ja eduskunnan puhemies kuudesti. Presidenttinä Kallio toimi 1937–1940. Noiden vuosien ankarin jakso oli talvisota.

Nivalan ja Helsingin väliset matkat presidentti taittoi junalla. Ei ole tiedossa, että hän olisi reissannut kotipitäjäänsä Buickin tai virka-autonsa Cadillacin kyydissä.

Johannes Tervo

Italiassa Buick oli verhoiltu uudelleen. Harmaa villakangas oli vaihtunut punaiseen nahkaan.

Nyt Pohjois-Pohjanmaalle palannut Buick Special Eight on silti ollut ainakin yhden kerran aiemmin Nivalassa: talvisodan aikana, kun Neuvostoliitto pommitti Helsinkiä.

Presidentti Kallio jatkoi työtään pääkaupungissa, mutta hän halusi vaimonsa Kaisa Kallion matkustavan turvaan Nivalaan.

Matka pommitusten runtelemasta Helsingistä Pohjois-Pohjanmaalle taittui Buickilla. Autonkuljettajaa ei tiedetä varmasti, todennäköisesti Buickin ajoi Nivalaan ja takaisin joko Kalle Westerlund tai Paavo Larmi. Molemmat olivat presidentin autonkuljettajia.

Kaisa Kallion lisäksi Nivalaan matkustivat perheen nuorin tytär Katri Kallio (myöhemmin Kaarlonen) sekä Kallion adjutantin, eversti Aladár Paasosen vaimo Flóra Paasonen. Rouva Paasonen oli seitsemännellä kuukaudella raskaana.

”Matka oli ollut hänelle raskas. Sekin on tiedossa, että seurue yöpyi Padasjoella kartanossa, jonka omistivat Kallioiden perhetutut", Pihlajamaa kertoo.

Nykyisillä tielinjauksilla matka Helsingistä Nivalaan Päijänteen länsipuolista reittiä on noin 500 kilometriä.

”Tuolloin ajettavaa on kertynyt enemmän, kun ohitusteitä ei juuri ollut.”

Johannes Tervo

Timo Pihlajamaa pysäköi Buickin kuvanveistäjä Kalervo Kallion rakennuttaman ateljeetalon Pajarin edustalle. Nivalassa sijaitsevan Pajarin kuistia koristaa pitäjän vaakuna, joka on Kalervo Kallion suunnittelema.

Kari Hokkasen kirjoittaman Kyösti Kallion elämäkerran toisessa osassa on valokuva presidentin perheestä. Kyösti Kallion ja Kaisa Kallion lisäksi kuvassa on pariskunnan lapsia. Kirjan kuvateksti kertoo:

”Linnassa asuivat presidenttiparin lisäksi vanhin tytär maisteri Vieno Kallio, joka jätti opettajan toimensa voidakseen auttaa isäänsä lähinnä kieliasioissa, nuorin tytär Katri sekä kuvanveistäjänä jo maineikas Kalervo.”

Kalervo Kalliolla oli presidentinlinnassa oma ateljeekin, Pihlajamaa kertoo.

Linnan asukkaita olivat myös autonkuljettajat sekä presidentin adjutantti Aladár Paasonen vaimoineen.

"Kyösti Kallion presidenttikaudella linnassa oli niin paljon asukkaita, että he eivät yhteen autoon mahtuneet", Pihlajamaa sanoo.

Varsinaisen virka-auton lisäksi käytössä on ollut vähintään yksi mutta todennäköisesti kaksi muutakin autoa.

”Tämä vuosimallin 1938 Buick on saattanut olla toinen vara-auto, joka on ollut perheen käytössä."

Johannes Tervo

Suuntavilkku näyttää minne mennään. Timo Pihlajamaan tallissa Buickin kaverina on esimerkiksi 1970-lukulainen VW 1300.

Presidenttiparin poika Kalervo Kallio ajoi ajokortin vähän alle kolmekymppisenä vuonna 1938.

"Saman vuoden Buick lienee ostettu ennen kaikkea hänen käyttöönsä", Pihlajamaa arvelee.

Kalervo Kallion kerrotaan olleen innokas autoilija. Ajamisen nikseihin hänet perehdytti presidentin autonkuljettaja Kalle Westerlund.

SA-KUVA

Tasavallan presidentti Kyösti Kallio saapuu Helsingin tuomiokirkkoon sankarivainajien muistojumalanpalvelukseen 19.5.1940. Silinteripäisen Kallion vasemmalla puolella on marsalkka Mannerheim. Kuvan auto ei ole Buick, joka nyt on Nivalassa. "Kuvassa on presidentti Kallion virka-auto Cadillac", Timo Pihlajamaa kertoo.

Kyösti Kallio kuoli 19.12.1940. Marraskuussa 1940 hän oli jättänyt eronpyynnön presidentin tehtävästä. Syynä oli vaikea sairaus.

Joulukuun 19. päivänä Kyösti ja Kaisa Kallion oli määrä lähteä junalla Helsingistä kotiin Nivalaan. Linnasta Helsingin päärautatieasemalle Kalliot siirtyivät autolla, jota ohjasi presidentin autonkuljettaja. Reitti asemalle kulki soihtukujaa pitkin. Osa lähdeteoksista kertoo, että soihtuja pitelivät ylioppilaat. Joidenkin teosten mukaan soihdut olivat lottien ja suojeluskuntalaisten käsissä.

Rautatientori oli täynnä kansalaisia, talvisodan presidentille osoitettiin suosiota. Asemalla Kyösti Kallio tarkasti viimeisen kerran kunniakomppanian. Porilaisten marssin soidessa Kallio lyyhistyi adjutanttinsa, eversti Paasosen käsivarsille. Kaikkensa antanut ankaran ajanjakson presidentti oli kuollut.

”Autonkuljettaja Paavo Larmilta on merkitty muistiin teksti, jonka mukaan presidenttipari ja adjutantti Paasonen matkustivat linnasta rautatieasemalle Kalle Westerlundin ohjaaman presidentin virka-auton eli Cadillacin kyydissä", Timo Pihlajamaa kertoo.

"Kallion muu perhe tuli autolla, jota ohjasi Paavo Larmi.”

Tämä toinen auto on todennäköisesti ollut Buick Special Eight. Sama auto, joka nyt on kotona Nivalassa.

Johannes Tervo

Italiasta palasi Suomeen hyväkuntoinen auto.

Buick Special Eight

Vuosimalli: 1938

Valmistusmaa: Yhdysvallat

Valmistaja: General Motors Buick Division

Moottori: 4,03-litrainen kansiventtiilikone, 8-sylinterinen suora kahdeksikko

Teho: 107 hv

Bensiinin kulutus: 17 litraa/100 kilometriä

Mitat: paino 1 800 kiloa, pituus 5,07 metriä, korkeus 1,73 metriä

Vaihteet: kolme eteen ja pakki

Rekisteröity kuudelle