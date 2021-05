Lauantai-iltana neljä mopojen kokoontumisajoihin osallistunutta nuorta loukkaantui – poliisi peräänkuuluttaa vanhempien vastuuta

Lauantai-iltana Haminassa kaksi parikymppistä miestä loukkaantui vakavasti yhteentörmäyksen seurauksena. LEHTIKUVA / Sasu Mäkinen

Viikonloppuna järjestetyissä mopojen kokoontumisajoissa eli mopomiiteissä sattui useita onnettomuuksia. Lauantai-iltana Haminassa kaksi parikymppistä miestä loukkaantui vakavasti yhteentörmäyksen seurauksena, ja heidät kuljetettiin sairaalaan kriittisessä tilassa. Pohjois-Karjalan Kontiolahdella toisiinsa törmänneiden kevytmoottoripyörän ja motocross-pyörän kuljettajat loukkaantuivat lievemmin.

Poliisihallituksen liikenneturvallisuuden vastuualueen esimies, poliisiylitarkastaja Hannu Kautto otti sunnuntaina kantaa tapahtumiin Twitterissä. Hänen mukaansa mopomiitti saattaa kuulostaa harmittomalta ja mukavalta nuorten mopoilukokoontumiselta, mutta tapahtumat ovat vaarallisia.

"Valtakunnallinen ongelma. Vanhemmat, olkaa vastuullisia", Kautto tviittasi.

Twitterissä vanhempien vastuuta painotti myös liikennepoliisiyksikön johtaja, komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisista.

"Näissä kokoontumisissa on ollut useita vaaratilanteita ja niissä rikotaan liikennesääntöjä jatkuvasti. Nyt tarvitaan myös vanhempien apuja. Keskustelkaa nuorten kanssa ja lopettakaa nämä järjettömyydet. Näissä vaarannetaan myös sivusta seuraajien turvallisuus. Temppuilut kuuluvat vain suljetuille moottoriradoille, joissa on erilliset turvallisuusmääräykset, ratavalvojat ja ensihoito paikalla", Tylli tviittasi sunnuntaina.

Vanhemmilla on tärkeä rooli lastensa liikennekäyttäytymisessä, muistuttaa myös suunnittelija Toni Vuoristo Liikenneturvasta.

"Ensinnäkin vanhemman pitäisi itse toimia sillä tavalla kuten toivoo lapsensa toimivan eli olla hyvä roolimalli. Sen sijaan, että puhutaan rajoittamisesta ja kieltämisestä, voitaisiin puhua nuorten suojelemisesta eli siitä, että kannustetaan tekemään turvallisia valintoja. Vaikka että varmistaa, että lapsella on kypärä ja se on kunnolla kiinni. Ja riskikäyttäytymiseen pitää puuttua. Ihan samoin kuin kaikessa kasvatuksessa."

Nuorten mopokokoontumisia on järjestetty aina, mutta viime vuosina ison porukan koolle kutsuminen on helpottunut ja nopeutunut uuden teknologian myötä, Vuoristo sanoo.

"Eihän kokoontumisia voi kieltää, mutta tietysti kaikenlaiset lieveilmiöt niissä saattavat näkyä, vaikka siellä on ihan fiksuakin toimintaa."

Vuoriston mukaan on paljon tutkimustietoa siitä, että nuorilla ryhmäpaine vaikuttaa merkittävästi liikennekäyttäytymiseen. Vaikutteita otetaan toisilta. Esimerkiksi on havaittu, että yksin autolla ajaminen on aivan toisenlaista kuin silloin, jos auto on täynnä kavereita.

"Puhutaan ylimääräisistä motiiveista. Aikuinen ajattelee, että tässä nyt liikutaan paikasta A paikkaan B. Mutta nuori haluaa lisäksi ajaa vaikka mahdollisimman näyttävästi, ja tähän vaikuttaa merkittävästi seura."

Vuoriston mukaan näitä tuloksia voidaan soveltaa myös mopoihin ja moottoripyöriin.

"Kyllähän tällainen miitti on tilanne, jossa muut katsovat, kun toimitaan ja ryhmässä mennään."

Vuoriston mukaan Liikenneturvalta on toivottu kannanottoja esimerkiksi niin sanottuihin moposuoriin. Moposuoria on perustettu tai suunniteltu viime vuosina useisiin kuntiin. Kyseessä on suljettu, asvaltoitu, esimerkiksi parin–kolmensadan metrin mittainen tienpätkä, jossa saa kokeilla ajotaitojaan ja opetella moponsa hallintaa. Vastaavanlaisella moposuoralla sattui lauantainen Kontiolahden onnettomuus.

"Ajatus näissä on kai se, että nuoret saisivat kokoontua rauhassa jossakin sivussa, niin he olisivat sitten pois muualta häiriköimästä ja liikenneturvallisuus paranisi. Mutta eihän asia ihan näin yksinkertainen ole."

Vuoristo mainitsee Liikenneturvan kannattavan kaikenlaista ohjattua mopotoimintaa nuorille. Tällaista ovat esimerkiksi ohjattu ajoharjoittelu tai kaupungin nuorisotoimen pitämät mopotallit, joissa nuoret voivat ohjaajan johdolla korjailla ajopelejään.