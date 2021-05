Koneviesti: Millainen robottileikkuri sopii suurille pihoille? Yleistymisen esteenä on korkea hinta ja hankala asennus

Koneviesti selvitti, missä tällä hetkellä mennään ammattilaiskäyttöön suunnitelluilla robottileikkurimarkkinoilla. Millaisia leikkureita yli 2 000 neliön leikkuualoille on tarjolla sekä millainen on näiden leikkureiden tekniikka ja mitä ominaisuuksia ne sisältävät.

Tapio Vesterinen

Keveät robottiruohonleikkurit ovat ystävällisiä leikattavalle alustalle, sillä painuminen ja maan tiivistyminen on vähäisempää.

Robottiruohonleikkureiden tarjonta on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi. Uusien leikkureiden tullessa markkinoille peruslaitteiden hintataso on tullut alaspäin. Lisäksi leikkureihin on tullut ominaisuuksia, joiden ansiosta robottileikkureiden käyttö on entistä helpompaa, monipuolisempaa ja tehokkaampaa. Myös akkuteknologian kehittyminen on nostanut kapasiteettia.

Valtaosa robottileikkuritarjonnasta sopii pientalojen pihoille. Leikkurivalikoima kattaa nykyisin myös ammattikäyttöön ja suurille pinta-aloille sopivia korkean suorituskyvyn leikkureita. Suuralueiden leikkaamiseen tarkoitettujen ammattilaiskoneiden mallivalikoima on kuitenkin rajallinen.

J-Trading Oy maahantuo ja myy puhtaasti ammattikäyttöön tarkoitettuja laiteita. Taajama- ja viheralueiden hoitokoneiden myynnistä vastaava George Gustafsson kertoo, että J-Tradingilta robottileikkureita ostavat seurakuntien, kaupunkien ja kuntien lisäksi yritykset ja teollisuuslaitokset, joiden omistamilla kiinteistöillä on suuria nurmialueita.

Ammattitason koneissa automaatio tuo säästöjä henkilöstökuluissa. ”Merkittävin etu on se, että automatisoinnilla henkilöstöresurssit voidaan paremmin kohdistaa muihin kunnossapito- ja huoltotöihin”, Gustafsson sanoo. Gustafssonin mukaan etuna ovat myös säästöt polttoaine- ja voiteluainekuluissa sekä edullisemmat huoltotoimenpiteet.

Lisäksi keveät robottiruohonleikkurit ovat ystävällisiä leikattavalle alustalle, sillä painuminen ja maan tiivistyminen on vähäisempää. Myös sammaloituminen vähenee ruohon ollessa koko ajan lyhyttä.

”Suurimmille aloille tarkoitetut koneet ovat teknisesti kehittyneimpiä. Automatiikka on monipuolisempaa ja koneet hyödyntävät oppimisalgoritmeja”, kertoo Felmak Oy:n toimitusjohtaja Jori Falksted. Falkstedin mukaan tämä kehitys näkyy käytännössä robottien parempana esteiden väistelynä sekä tarkkuutta vaativien ja vaikeiden paikkojen tarkempana leikkaamisena. Lisäksi leikkureiden etäkäyttömahdollisuudet ovat lisääntyneet.

Suuralueiden leikkureilla on lähes samat perusominaisuudet merkistä riippumatta noin 5 000 neliön koneisiin asti. Leikkuuleveys on 240–300 mm ja leikkuukorkeuden voi säätää 20–70 mm välille. Paino leikkureilla jää alle 20 kiloon. Suurimmat erot ovat akkujen kapasiteeteissa sekä käyttöajoissa. Lisäksi eroja on myös terissä.

Katso Koneviestin nettisivuilta taulukko, jossa on esitelty Suomessa myynnissä olevat yli 2 000 neliön aloille tarkoitetut leikkurit ja niiden tekniset tiedot!

