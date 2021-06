Polkupyörähuoltoon voi nyt joutua jonottamaan ja varaosista on pulaa

Rami Marjamäki

Parasta työssä on, että tässä näkee heti oman käden jäljen, toteaa Anne Iivonen.

Ovi käy ylöjärveläisessä UM-Pyörässä vilkkaasti ihmisten tuodessa huoltoon niin tavallisia polkupyöriä kuin sähköpyöriä. Yrityksen omistajan Anne Iivosen mukaan huoltoa joutuu kuitenkin odottamaan.

”Huollossa on parin viikon jono, sillä pyöriä huollatetaan nyt paljon. Asiakasmäärä kääntyi selkeään nousuun jo viime kesänä, ja koronavirustilanteen vuoksi lisääntynyt ulkona liikkuminen ja kuntoilu näkyvät edelleen selkeästi.”

Lisääntynyt pyöräilyinnostus on tuonut huoltoon huomattavasti aiempaa enemmän myös vanhoja pyöriä.

”Esimerkiksi 1980-luvulla hankittuja pyöriä on huollettu ja korjattu selkeästi enemmän kuin yleensä. Erityisesti nuoret ovat tuoneet niitä huoltoon”, Iivonen kertoo.

Koronatilanne heijastuu pyörähuoltoon myös ikävällä tavalla, sillä joitakin varaosia on hankala saada. Toimitusajat saattavat olla jopa kuukausia.

”Esimerkiksi joidenkin vaihdepyörien rataspakkoja sekä ketjuja on hankala saada. Osa asiakkaista ei aluksi ymmärtänyt, miten pyörään voi olla hankala saada osia. Juteltuamme asiasta kaikki ovat kuitenkin olleet hyvin ymmärtäväisiä, sillä tilanteelle ei voi mitään.”

Näin hankala varaosatilanne ei ole Iivosen mukaan kiusannut 1980-luvulla perustettua UM-Pyörää koskaan aiemmin.

”Isäni Urpo Mäkinen perusti yrityksen silloin. Hän kertoi, ettei tällaista tilannetta ole ollut aiemmin. Vaikka hankalia hetkiä on toki mahtunut mukaan, osia on saanut aina hankittua jotakin kautta.”

Vuodesta 2013 yritystä johtanut Iivonen sai ensikosketuksen pyörähuoltoon jo lapsuudessa erityisesti isänsä kautta. Oman mausteensa perheyritykseen toi, että myös äiti työskenteli siellä.

”Muistan, kuinka alle kouluikäisenä laitoin ravikärryjen pyörien pinnoja napoihin. Vaikka intoa löytyi jo tuolloin, olin alle kaksikymppisenä sitä mieltä, etten koskaan lähde näihin hommiin. Mieleni kuitenkin muuttui, ja tässä mennään.”

”Parasta työssä on, että tässä näkee heti oman käden jäljen. Tärkeää on vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, töiden lomassa tulee toisinaan käytyä läpi jopa koko elämänkaari. On hienoa, kun monista perheistä pyöriä on huollatettu meillä useamman sukupolven ajan.”

Töitä Iivonen sanoo tekevänsä isältään oppimalla periaatteella.

”Isä muistutti aina, että tee se mitä lupaat, ja tätä olen noudattanut. Tämä tarkoittaa käytännössä vaikkapa sitä, että täyshuollossa pyörä todellakin huolletaan täysin purkamalla se osiin ja käymällä kaikki läpi.”

Ylöjärveläinen on saanut osakseen ihmettelyä sen vuoksi, että nainen hoitaa korjauspuolta.

”Jotkut ovat halunneet välttämättä miehen korjaamaan pyörän, mikä on tietenkin tuntunut hieman ikävältä. Kokonaisuudessaan tällaiset tilanteet ovat kuitenkin olleet vähissä.”

Iivonen sanoo ihmisten kohtelevan pyöriään nykyään huonommin kuin vaikkapa vuosikymmen sitten. Tämä näkyy esimerkiksi pyörien likaisuutena.

”Huoltoon tulevat pyörät ovat huomattavasti likaisempia kuin takavuosina. Huollossa käynti taas on lisääntynyt, vaikka huoltojen väli saattaa olla pitkäkin.”

”Pyörä on hyvä huollattaa ainakin kerran vuodessa. Jos sillä ajetaan enemmän, kannattaa huoltomäärä tuplata. Kun pyörä on likainen, se tuo ongelmia esimerkiksi vaihteistoon ja rattaisiin. Samalla osien käyttöikä lyhenee.”

Myös yrityksen perustaja Urpo Mäkinen käy edelleen tarvittaessa tyttärensä apuna.

”Isällä on vankka tietämys useita vuosikymmeniä vanhoista pyöristä, eli hän antaa niihin tarvittaessa neuvoja.”

”Meillä on asiakkaita, joilla on todella läheinen suhde pyöräänsä. Eräs heistä on yli kahdeksankymmentävuotias, ja kulkupelinä on rippilahjaksi saatu polkupyörä. Onkin kunniatehtävä huoltaa tällainen pyörä ajokuntoon”, Iivonen hymyilee.

Rami Marjamäki Pyörä on hyvä huoltaa ainakin kerran vuodessa. Rami Marjamäki Yhä useampi ostaja päätyy sähköpyörään.