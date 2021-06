Kian nousu myyntitilaston kärkeen jatkuu, toukokuussa irtosi jo viides sija

Jarmo Palokallio

Kian lippulaivamallin eli Sorenton saa myös nelivetoisena pistokehybridinä.

Uudet Kiat ovat kiilanneet 7 prosentin osuudella rekisteröintitilaston viidennelle sijalle. Tänä vuonna Kian myynti kasvoi 13 prosenttia toukokuun loppuun mennessä ja samalla rikkoutui 3 000 auton raja.

Parhaiten on myynyt Rio, mutta muutkin mallit ovat käyneet kaupaksi hyvin. Valikoimista löytyy myös Sorenton tapaisia mielenkiintoisia uutuuksia.

Neljänteen sukupolveen edennyt Sorento on Kian 7-paikkainen lippulaiva. Se poikkeaa suuren kokonsa puolesta valtavirrasta.

Sorento tarjoaa ylellisen ratkaisun suuriin kuljetustarpeisiin. Se on ulkopuolelta varsin tyylikäs, mutta sisällä toteutus on enemmän aasialaisen kuin eurooppalaisen linjan mukainen. Tämä tarkoittaa, että erilaisille toiminnoille on paljon säätönappeja, joiden sijoittelun logiikka pistää välillä mietteliääksi.

Veikeä yksityiskohta on vilkkuun liitetty toiminto, joka avaa mittaristoon takaviistoon suunnatun kameranäkymän kyseiseltä puolelta. Siihen oppii luottamaan aika nopeasti, mikä vähentää pään kääntelyä.

Auton aktiivisen kaistavahdin toiminta osoittautui vähän liiankin aktiiviseksi. Jos automaattiohjauksen jatkuvat korjaukset omaan ohjaukseen alkavat tosissaan ärsyttää, kaistavahdin saa onneksi pois päältä.

Plussaa tulee Sorenton runsaista tiloista ja matkanteon mukavuudesta.

Sorenton voimalinjoista kiinnostavin on ehkä ladattava nelivetoinen hybridi. Täyteen ladattuna se pääsee siististi ajamalla 57 kilometriä sähköllä.

Matka-ajossa ja etenkin kuormattuna auton 1,6 litran bensakone joutuu sen verran koville, että kulutus huitelee helposti 9 litran tietämissä.

Jos tiedossa on paljon matka-­ajoa, vaihtoehdoksi saattaa sopia myös nelivetoinen diesel-Sorento.

Perushybridin saa myös etuvetoisena. Sen hinta lähtee 48 390 eurosta, nelivetodieselin 54 296 ja pistokehybridin 57 818 eurosta.