Koneviesti: Halvan rasvaprässin osto ei kannata – pahimmassa tapauksessa huonolaatuinen rasvaprässi rikkoo koneen

Heikkolaatuisen rasvaprässin tunnistaa suukappaleesta, jonka leuat eivät muodosta tiivistä kehää. Jos suukappaleen valmistusmateriaali on liian pehmeä, se myös kuluu nopeammin.

Rasvaprässin hankinnassa ei tulisi kitsastella, sillä kalliimpikin rasvapuristin on halvempi kuin rikkoutuneet laakerit. Rasvaprässejä on myynnissä niin käsi- kuin akkukäyttöisinäkin. Itse rasvauksen kannalta käyttövoimalla ei ole väliä, vaan molempien laatu on kuitenkin kiinni pumpusta ja suukappaleesta.

Rasvaprässin pumpun laadun ratkaisee tiiviys. Prässin pumppu muodostuu prässin päätykappaleeseen tehdystä porauksesta sekä siinä liikkuvasta tappimaisesta männästä. Takaiskuventtiilinä on kuula poistumiskanavassa. Usein kuitenkaan pumpun männässä ei ole tiivistystä, jolloin rasva saattaa vuottaa männän ohi. Tämä on petollinen ongelma, sillä käyttäjä saa kuitenkin vaikutelman rasvan menosta rasvattavaan kohteeseen. Ohivuodon voi havaita puristamalla rasvaa tukittuun nippaan. Tällöin prässin kahva ei saa painua vähitellen alas, vaan sen tulee pysähtyä täysin.

Rasvaprässiä ostettaessa on suukappaletta hyvä tarkastella tarkemmin, sillä siitä saa viitteitä laadusta. Suukappaleella tulisi saada hyvä ote rasvanipasta. Jos rasvaa vuotaa ohi, on se merkki huonosta suukappaleesta tai huonosta nipasta, joka kuluu rasvaprässin suukappaleen kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Siksi suukappaleen valmistusmateriaalien laatu sekä osien mittatarkkuus vaikuttavat kestävyyteen.

Hyvän suukappaleen tunnistaa siitä, että sen tartuntaleuat ovat muotoiltu tarkasti ja leukojen välit ovat tiiviit. Hyvä suukappale on kuin hydraulinen tartuntalaite mieluiten neljällä leualla, joiden keskelle tulisi muodostua tasainen, tiivis ympyrä. Suukappaleeseen puristettavan rasvan paine kohdistuu sen sisälle rakennettuun mäntään, joka puolestaan painaa leukoja tiukemmin rasvanipan kaulan ympärille estäen suukappaleen irtoamisen. Rasvaprässin hankinnassa on hyvä huomioida myös suuttimen letku, jonka pitää olla taivuteltavissa eikä se saa olla liian kova.

Rasvaprässin käyttö voi olla hankalaa. Koneviesti listasi vinkit, joilla vältät rasvaprässin toimintahäiriöt.

