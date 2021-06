Koeajo: Teslan Model 3 kiihtyy nollasta sataan aivastuksen nopeudella

Jarmo Palokallio

Tesla Model 3:n toimintasäde on parhaimmillaan yli 600 kilometriä,

Tesla on jotain muuta. Sillä ei vain siirrytä paikasta A paikkaan B. Sen lisäksi se tarjoaa elämyksiä, oikeaa imagoa ja huikeasti statusta.

Kun auto piti keksiä uudestaan, Tesla teki sen. Tuloksena oli Kalifornian piilaakson rikkaille edelläkävijöille räätälöity täyssähköinen urheiluauto.

Täyssähkön ja vetävän ulkonäön lisäksi Teslan ideologiaan kuuluu autonominen ajaminen.

Yhtiö on selvästi lukenut ajan merkit oikein. Konkurssin partaalla horjunut start up -yritys nousi vuonna 2020 Toyotan ohi markkina-arvoltaan maailman suurimmaksi autonvalmistajaksi. Sitä kelpaa muiden hämmästellä.

Teslan autotuotanto ylitti viime vuonna miljoonan auton rajan. Myyntiä on vauhdittanut kansanautoksi, vaikkakin edelleen varsin hintavaksi sellaiseksi, suunniteltu Model 3. Sen toimitukset alkoivat vuoden 2017 lopulla.

Model 3 on raivannut Teslalle markkinarakoa myös Suomessa. Tammi-toukokuussa uusia Tesloja rekisteröitiin nelisen sataa.

Model 3:een kohdistui kovat odotukset ja paineet. Tesla myös halusi auton nopeasti myyntiin, joten ensimmäisten autojen laatu ei ollut täysin kohdallaan. Ongelmia esiintyi esimerkiksi tiivisteiden kanssa.

Nyt koeajoon lähtevät Tesla 3 vaikuttaa kaikin puolin laadukkaalta. Innovaatiot tekevät vaikutuksen heti poikkeuksellisesta ovenkahvasta lähtien. Kaapparimallinen kahva pomppaa ovesta esiin sitä painamalla.

Sisäpuolelta oven avauskahva puuttuu kokonaan. Tesla luottaa siltäkin osin sähkön voimaan. Onnettomuustilanteessa perinteinen kahvaratkaisu saattaisi silti olla parempi.

Auton erilaisten toimintojen ohjaus on keskitetty suureen kojelaudan keskellä olevaan kosketusnäyttöön ja vilkkuviiksiin. Muuten kojelauta pelkkää sileää pintaa.

Keskusnäytön toimivuus vaikutti olevan kunnossa ainakin kesähelteillä. Myös näytön logiikka aukesi nopeasti, joten perustoimintojen käyttö sujui ilman pitkää perehtymistä.

Tavallaan yllättävää on, että Teslan automaattivaihteen valitsin on samanlainen rattiviiksiversio kuin Mersuissa. Samassa viiksessä on myös vakionopeudensäädin.

Monissa muissa nykyautoissa vaihteenvalitsin on kutistunut pieneksi nupiksi.

Auton omistaja kytkeytyy auton järjestelmiin saumattomasti älypuhelimella. Sellaisen puuttuessa auto käynnistyy koeajoa varten myös läpyskällä, jota vilautetaan keskuskonsolin suuntaan.

Teslalla ajaminen tarjoaa nautintoa niin kauan kuin toimintasäteestä ei tarvitse huolehtia. Nollasta sataan koeajossa ollut Model 3 kiihtyi 4,4 sekunnissa. Myös kolmen sekunnin pintaan kiihtyvä versio on tarjolla.

Koeajon perusteella jo tuo 4,4 sekunnin kiihdytys saa posket painautumaan kasaan.

Käytännössä tuollaiset hurjastelut saa kuitenkin unohtaa, jos tarkoituksena on ajaa pidempi rupeama ilman lataustaukoa.

Teslan ideologiaan kuuluvat myös mahdollisimman nopeat latausajat. Siihen liittyen TEsla avaa ensimmäisen huippunopean V3 Supercharger -latausaseman Huittisiin.

Nopeimmillaan Model 3:een saa ladattua yli 100 kilometriä noin viidessä minuutissa 250 kilowatin huipputeholla.

Tesla Model 3:n alkaen hinta on noin 50 000 euroa, mutta esimerkiksi koeajossa ollut Model 3 maksoi lähes 73 000 euroa. Siitä täysin automaattisen ajamisen mahdollistavan palikan tuoma lisähinta oli 7 500 euroa. Monikerrosvärin osuus oli 2 500 euroa ja 19 tuuman vanteiden 1 700 euroa.

Jos Teslan löytämä tyhjä markkinarako pääsi aluksi yllättämään muut autonvalmistajat, niin nyt tilanne on toinen. Suunnilleen samalla konseptilla valmistettuja autoja on tarjolla esimerkiksi saksalaisista premium-talleista. Myös Volvo ja etenkin sen omaksi merkikseen irronnut Polestar tunkevat Teslan tontille, joten kilpailu on kovaa ja valinnanvaraa löytyy.