Katalysaattorivarkaudet lisääntyneet rajusti, katalysaattori irtoaa autosta muutamassa minuutissa

Ville-Petteri Määttä

Katalysaattoreita varastetaan sekä autopurkaamoilta että ulos pysäköidyistä autoista.

Metallien hinnat ovat olleet kovassa kasvussa, esimerkiksi teräksen ja kuparin maailmanmarkkinahinnat ovat kaksinkertaistuneet. Se on saanut myös autojen katalysaattorivarkaat liikkeelle.

Katalysaattori on arvokas ja se kiinnostaa myös rikollisia. Sen sisältämä rhodium, palladium ja platina ovat nykyisin hyvin kalliita metalleja, ja varkaudet ovat olleet yleisiä muualla maailmassa jo vuosia. Valitettavasti ilmiö on rantautunut myös Suomeen.

Katalysaattoreita on varastettu ensin isompia määriä esimerkiksi purkamoilta, mutta nyt ovat yleistyneet yksittäiset varkaudet jopa päiväsaikaan autojen parkkipaikoilta.

”Varkaudet aiheuttavat merkittäviä aineellisia tuhoja, koska autosta rikotaan samalla maskeja, puskureita, jäähdyttimiä, ilmastointilaitteita, välijäähdyttimiä, lukkopeltejä, konepeltejä, pohjalevyjä, pakosarjoja ja turboja”, kertoo Autopurkamoliiton hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen.

”Lisävahingot syntyvät erityisesti siksi, että katalysaattori irrotetaan nopeasti”, Jalonen jatkaa.

Jalosen mukaan on jonkinlaisia viitteitä siitä, että esimerkiksi rahoitusyhtiöiden omistamista autoista olisi irrotettu katalysaattori hyötymismielessä. Tämän lisäksi on epäilyjä, että auton alkuperäinen katalysaattori olisi irrotettu ja myyty eteenpäin, ja tilalle on hankittu edullisempi tarvikekatalysaattori.

Alkuperäiseen verrattuna tarvikekatalysaattori toimii huonommin, koska se sisältää niukalti kalliita alkuaineita. Toinen arveluttava keino on tyhjentää katalysaattori keramiikkamassasta, jonka pinnalla arvokkaat aineet ovat. Tämän jälkeen kuori hitsataan kiinni ja asennetaan takaisin paikalleen.

Toimenpide on havaittavissa katsastuksessa visuaalisesti ja sen tulisi olla havaittavissa myös päästömittauksessa. Tähän tulisi ehdottomasti puuttua katsastuksessa.

Katalysaattorin sisällä on terveydelle vaarallisia aineita, eikä sitä saa missään nimessä omatoimisesti purkaa. Katalysaattorin tyhjentäminen vapauttaa vaarallisia mikropartikkeleja eli nokea ja polttoainejäämiä edellä mainittujen alkuaineiden lisäksi.

Terveysriski on välitön ihokosketuksessa ja syntynyttä pölyä hengitettäessä. Pakokaasupäästöjä vähentävän katalysaattorin poistaminen tai vaihtaminen alkuperäistä huonompaan lisää merkittävästi auton päästöjä.

”Se on ihan päivän selvää, ettei se ole siellä turhan takia”, sanoo Suomen Autokierrätyksen toimitusjohtaja Juha Kenraali.

Katalysaattoreita kierrätetään ja kaupataan Suomessa vuosittain arviolta yli 100 000. Määrä on suuri ja katalysaattorimarkkinan liiketoimintapotentiaali on merkittävä, mutta yritystoiminnan tulisi olla laillista. Käytettyjen katalysaattoreiden alkuperä on syytä aina selvittää ja yritysten tulisi pidättäytyä ostamasta katalysaattoreita, jos on pienikin epäilys siitä, että ne ovat varastettuja tai niiden kauppaan kytkeytyy harmaata taloutta.

Pallo on myös viranomaisilla tai sen lukuun työskentelevillä. Katsastuksessa puututaan jo nyt katalysaattoreihin, joiden toimintakykyä on syytä epäillä ja tarvittaessa tällaiset autot hylätään katsastuksessa.

Tämän lisäksi Tullilla tulisi olla riittävät resurssit puuttua käytettyjen katalysaattorien maastavientiin, jos niiden alkuperää ei voida varmistaa.

Suomessa käytetyt katalysaattorit voi luovuttaa maan ulkopuolelle kuljetettavaksi vain rekisteröityneelle jätekuljettajalle tai rekisteröityneelle välittäjälle tai toimijalle, jolla on ympäristö- ja jätteensiirtolupa.

”Myös sisämarkkinoiden pyhään sääntöön tavaroiden vapaasta liikkumisesta tulee voida puuttua, jos havaitaan rikollista toimintaa. Millekään alalle ei tarvita yhtään lisää harmaata taloutta. Tätä varmasti myös verottaja kannattaa lämpimästi”, pohtii Kenraali.

Myös kierrätysala kehittää omia käytäntöjään laittoman katalysaattorikaupan hillitsemiseksi. Kierrätysalan yritykset suhtautuvat myönteisesti läpinäkyvyyden lisäämiseen.

”Käteisen sijaan maksut voitaisiin hoitaa tilisiirtona. Jo nyt käteisen käyttöä rajoittavat muun muassa rahan turvalliseen säilyttämisen ja rahanpesun torjunnan asettamat vaatimukset”, arvioi David Hyytinen Suomen Katalysaattorikierrätys Oy:stä.

Käteisen käytön poistuminen poistaisi joukon ongelmia. Osa kierrätysalan toimijoista on jo vapaaehtoisesti lopettanut käteisen käytön koko toiminnassaan. Samaa voitaisiin edellyttää lainsäädäntömuutoksella koko toimialalta.