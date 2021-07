Koneviesti selvitti, missä mennään Suomen traktorimarkkinoilla – ISOBUS sekä sähköiset palvelut ovat jo arkipäivää

Marcus Pasveer

Uusien traktoreiden myyntimäärät ovat pysyneet parin viime vuoden aikana samoissa lukemissa, mutta myytyjen traktoreiden keskikoko on kasvanut vuosien aikana. Suurempia traktoreita myydään entistä enemmän, vaikka edelleen niiden määrä kaikista myydyistä traktoreista onkin vähäinen.

Traktorin valinnassa tärkein kriteeri on useimmiten riittävä moottoriteho sillä tehtäviin työtehtäviin nähden. Seuraavana kriteerinä on vaihteistotyyppi, jolloin valittavana on perinteinen pikavaihteellinen vaihteisto, kaksoiskytkinvaihteisto tai portaaton vaihteistomalli. Useilla traktorimerkeillä on tarjolla kaikki kolme vaihteistotyyppiä, mutta esimerkiksi Fendt ei myy muita kuin portaattomalla vaihteistolla varustettuja malleja.

Vuosien saatossa myös traktoreiden toimintaympäristö on muuttunut, ja traktoreilla ajetaan yhä enemmän myös tieajoa. Keski-Eurooppaan verrattuna Suomessa traktoreita käytetään ympärivuotisen tuottavuuden takia monipuolisesti muissakin kuin pelkissä maataloustöissä.

Traktoreilla hoidetaan yhä enemmän erilaisia siirtoajoja. Riittävä nopeus onkin välttämätön esimerkiksi isojen teiden aurauksissa ja hiekotuksissa. Kun nopeutta tulee lisää, myös hinattavien työkoneiden sekä perävaunujen akselistojen, renkaiden ja jarrujen tulee olla tarkoitukseen sopivat. Traktori-työkone-yhdistelmän maksiminopeus määräytyy yhdistelmän heikomman laitteen ominaisuuksien perusteella.

Myös traktoreiden varusteet vaihtelevat. Tasauspyörästön lukko molemmissa akseleissa on kätevä ominaisuus huonossa maastossa, mutta sitä ei kuitenkaan ole kaikilla merkeillä saatavilla. Myöskin etunostolaitetta suomalaiset ovat vieroksuneet, vaikka siihen saa kytkettyä erilaisia työkoneita ja näin parantamaan traktorin käytettävyyttä.

Tällä hetkellä joka toiseen hivenen alle keskikokoiseen uuteen traktoriin asennetaan etukuormaaja, mikä tekee traktorista myös kohtuullisen kuormainkoneen. Uusi traktori kannattaa myös tilata ISOBUS-valmiudella, sillä täsmäviljelylaitteiden kysyntä kasvaa koko ajan työkonemyynnissä.

Kaikkiin traktorimerkkeihin on saatavilla sähköisiä palveluja – joka lisävarusteena tai osana uuden traktorin kauppahintaa. Sähköisiin palveluihin kuuluvat mm. satelliittipaikannus, ajolinjaseuranta sekä automaattiohjaus. Sähköisissä palveluissa on tärkeintä tiedon hyödynnettävyys.

Etuna on traktoriin liittyvän datatiedon seuraaminen moottorin, työlaitteiden ja sijainnin osalta sekä huollon ennakoinnin kannalta. Sähköisiin palveluihin liittyy valmistajakohtaisia lisenssimaksuja, joista on hyvä ottaa selvää ennen kaupantekoa.

