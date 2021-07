Käytettyjen sähköautojen kauppaa hidastaa suppea valikoima ja kalliit hinnat – "Miettijöitä on etenevissä määrin, mutta budjetti ja toimintasäde rajaa vielä paljon ostajia pois"

Rami Marjamäki

Sähköautoilu kiinnostaa yhä useampia, mutta pullonkaula muodostuu käytettyjen autojen tarjonnassa. Kuvituskuva.

Suomessa liikennekäytössä olevien sähköautojen määrä kaksinkertaistui viime vuonna runsaasta neljästä tuhannesta lähes kymmeneen tuhanteen. Temppu voi toistua tänä vuonna, sillä tammi–kesäkuussa sähköautoja ensirekisteröitiin lähes yhtä paljon kuin viime vuonna.

Määrällisesti sähköautoja on kuitenkin edelleen hyvin vähän. Esimerkiksi bensiinikäyttöisiä autoja on liikenteessä lähes kaksi miljoonaa, ja dieselautojakin runsaat 760 000. Bensiiniautojen määrä on ollut laskussa jo pitkään, mutta dieselautoja oli viime vuonna käytössä enemmän kuin koskaan aiemmin. Ladattavia hybridiautoja oli käytössä noin 45 000.

Sähköautojen toistaiseksi pieni määrä näkyy myös käytettyjen autojen markkinoilla, jossa kiinnostusta olisi runsaasti tarjontaa enemmän.

"Koko ajan enenemissä määrin", kertoo Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni.

"Suurempi pullonkaula käytettyjen sähköautojen puolella on tällä hetkellä tarjonnassa."

Yli puolet käytettyjen autojen markkinasta on Ala-Hakunin mukaan alle 15 000 eron hintaluokassa. Tällä hetkellä tässä luokassa myytävä sähköauto on käytännössä runsaat viisi vuotta vanha Nissan Leaf, joka oli ensimmäisiä Suomen markkinoille tulleita kohtuuhintaisia sähköautoja.

Tällä hetkellä markkinoille tulleiden, esimerkiksi Volkswagenin, Fordin ja Hyundain, uutena noin 35 000–50 000 maksavien autojen saapumisessa käytettyjen autojen markkinoille kuluu muutama vuosi.

Vaikka käytettyjen sähköautojen myynti onkin vähäisen tarjonnan vuoksi vielä hiljaista, on moni polttomoottorikäyttöisenkin auton ostaja jo utelias sähköautoja kohtaan.

"Olen kuullut jonkun ihan ääneenkin lausuvan, että nyt vielä otetaan bensiiniauto ja seuraavalla kerralla siirrytään sitten jo ehkä sähköön."

Käytettyjen hybridiautojen myynti on Ala-Hakunin mukaan sähköautoja vauhdikkaampaa, mikä johtuu pitkälti siitä, että niitä on enemmän saatavilla. Ala-Hakunin kokemuksen mukaan ladattava hybriditeknologia on tällä hetkellä käytetyissä autoissa myyntivaltti.

"Autoilun sähköistyminen on ollut paljon mediassa esillä ja se herättää autonostajissa kiinnostusta. Varmasti moni miettii, että mikä on se hetki, kun itse sen ensimmäisen sähköistetyn auton hankkii. Koska nämä autot kiinnostavat, niin niitä kyllä sitten myös liikeessä kysytään.

Käytettyjä autoja jälleenmyyvän Kamuxin myyntipäällikkö Hannes Vuorma kertoo, että osa sähköautoista viipyy tällä hetkellä varastossa hieman polttomoottoriautoja pidempään. Hän arvelee sen johtuvan juurikin suppeasta tarjonnasta.

"On malleja, joille on reilusti kysyntää, mutta sähköautojen valikoima on vielä korimalleissakin bensiini- ja dieselkäyttöisiä autoja suppeampi. Sähköautojen hinta on myös usein korkeampi."

Halvimpien sähköautojen noin 10 000–15 000 euron hintaisiin verrattuna polttomoottoriautojen valikoima on vielä laajempi myös korimallienkin suhteen. Edullisimmissa sähköautoissa myös toimintasäde voi rajata ostajakuntaa.

Vuorman mukaan kaupaksi käyvät erityisesti premiumautot ja toisaalta keskivertokansalle ykkösautoksi soveltuvat keskikokoiset autot. Pienempien, pienen toimintasäteen omaavien autojen käyttäjäkunta on pienempi.

"Kyllä niillekin on ostajakuntia, mutta ne odotuttavat vähän enemmän. Esimerkiksi maakunnissa 100 kilometrin toimintasäteen täyssähkö ei välttämättä ole käytännöllisin etäisyyksien kasvaessa."

"Kun mennään muutama vuosi eteenpäin ja valikoima kasvaa niin se vilkastuttaa varmasti myös käytettyjen sähköautojen myyntiä"

Vielä tällä hetkellä käytettyjen sähköautojen kauppaa rajaa Vuorman mukaan ennen kaikkea autojen hinta ja toimintasäde.

"Miettijöitä on etenevissä väärin, mutta budjetti ja toimintasäde rajaa vielä paljon ostajia pois."

Tulevaisuudessa ero polttomoottoriautoihin voi kaventua, kun nyt uutena halvemmat ja laajempaan toimintasäteeseen yltävät autot ehtivät käytettyjen autojen markkinoille.