"Kun autoa pystyy lataamaan kotona, niin sähköauton käytössä ei ole mitään ongelmia" – Kangasalalainen Hannu Rasi ajaa taksia Teslalla

Rami Marjamäki

Hannu Rasi ajaa taksia Kangasalan entisessä Kuhmalahden kunnassa.

Kangasalalainen Hannu Rasi on luottanut sähköautoon nyt neljä vuotta. Entisen Kuhmalahden kunnan alueella asuva Rasi ajaa maanviljelyn ohessa taksia vuoden 2017 Tesla Model S:llään. Hänen mielestään sähköauto sopii maaseudulla runsaaseenkin ajoon hyvin.

"Silloin kun pystyy lataamaan kotona, niin sähköauton käytössä ei ole mitään ongelmia, oli auto minkä merkkinen tahansa. Joskus on tullut mieleen, että jos asuu kaupungissa kerrostalossa ja joutuu kadun varressa pitämään autoa, niin silloin joutuu erikseen miettimään missä voi ladata autoa. Omakotitalossa ei sellaista ongelmaa ole."

Rami Marjamäki

Sähköauton lataaminen on helppoa omakotitalossa, jossa sähkö tulee suoraan seinään.

Sähköautot ovat ostaessa moneen autoon verrattuna kalliita, mutta kun auto on ostettu, on sillä ajaminen halpaa.

"Se on paljon kiinni operaattorista. Esimerkiksi Carunan alueella sähkö on kuulemma hyvinkin kallista. Meillä täälläpäin sähkö maksaa siirtoineen ja veroineen noin 12 senttiä kilowattitunnilta.

Rasin Tesla on kuluttanut neljän vuoden keskiarvona 190 wattia sähkö kilometrille. 12 sentin kilowattihinnalla kilometrin hinnaksi tulisi 2,28 senttiä. Kirjoittamishetkellä Diesel maksaa halvimmillaan runsaat 1,40 euroa, ja 95-oktaaninen bensiini noin 1,60 euroa. Kohtuullisesti viisi litraa sadalla kilometrillä kuluttavan auton polttoainekustannuksiksi tulee dieselautolla noin seitsemän ja bensiiniautolla noin kahdeksan senttiä.

Rasille ei ole tullut vastaan tilannetta, jossa suuriakkuisen Teslan käyttösäde ei riittäisi. Kesäkeleissä täydellä akulla pääsee yhtä mittaa runsaat 500 kilometriä.

"Täältä Tampereen seudulta menee Espooseen ja tulee takaisin ihan hyvin ilman, että autoa tarvitsee ladata", Rasi kertoo.

"Jos autoa tarvitsisi kesken keikan ladata, niin valitsee sellaisen paikan jossa on tehokas laturi ja pyytää asiakkaan kahveelle. Kahvin jälkeen autokin on valmis jatkamaan matkaa", Rasi tuumii.

Vielä tällaista tilannetta ei ole vastaan tullut.

Rami Marjamäki

Rasin autotallissa on Teslalle oma latausasema.

Pitkienkin matkojen ajaminen onnistuu sähköautolla hyvin, kunhan itsellään on mukana sopivat latausjohdot, ja matkan osaa suunnitella oikein. Sähköautoa voi ladata latauspisteiden lisäksi voimavirtapistorasiasta ja myös tavallisesta valovirrasta. Latauksen nopeus riippuu siitä, minkälaista virtaa on saatavilla.

Esimerkiksi Rasin Teslan akkujen täyteen lataamiseen kuluu valovirralla jopa 30 tuntia.

"Jos menee viikonlopuksi mökille ja laittaa mennessä auton valovirtatöpseliin niin varmasti on lähtiessä akku täynnä."

Monista paikoista löytyy myös voimavirtaa, jos tilanne sitä vaatii.

"Matkalaturilla voi ladata mistä tahansa, missä on punainen töpseli. Esimerkiksi ruokakaupoissa on jätepuristimet, joissa on punainen töpseli ja kun kauppiaalta käy kysymässä luvan, niin siitäkin voi ladata akkua."

Rami Marjamäki

Auton lataaminen onnistuu useissa eri paikoissa, kunhan mukana on sopivat latausjohdot.

Latausverkoston kattavuus huolettaa edelleen monia. Huoltoasemiin verrattuna latauspisteitä onkin vaatimattomasti, mutta ne yleistyvä kovaa vauhtia.

Sähköautoilijat Ry:n ylläpitämään latauskartta.fi -verkkopalveluun on merkitty Suomen alueella yhteensä 1 512 latauspistettä, eli paikkaa jossa auton voi ladata. Varsinaisia latureita pisteissä on yleensä useampia. Nopeita, yli 50 kilowattitunnin latauspisteitä on karttaan merkitty 333.

Pikalaturit ja erityisesti yli 100 kilowattitunnin latausasemat ovat toistaiseksi keskittyneet Etelä- ja Länsi-Suomeen, sekä pääväylien varrelle. Näitä pääväyliä valtaosa nopeasti virtaa tarvitsevista pitkämatkalaista varmasti kulkeekin. Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa sijaitsevat 22 kilowattitunnin laturit auttavat lähinnä yön yli ladatessa.

Sähköauton akkua ei läheskään aina kannata ladata täyteen, Rasi muistuttaa.

"Tien päälläkin laturitilanne paranee koko ajan. Itä- ja Pohjois-Suomi ovat vielä haasteellisia. Sielläkin laturit yleistyvät, mutta siellä ajaessa kannattaa reitti suunnitella niin, että tietää missä latureita on", Rasi kertoo.

Suuriakkuisissa autoissa, kuten Rasin Teslassa, yksi lataus riittää pitkälläkin matkalla.

"Viime kesänä oltiin vaimon kanssa Rukalla. Siellä saatiin mökin seinästä ladattua valovirralla akku täyteen. Kangasalle palatessa autoa ladattiin vain kerran Pyhäjärvellä, samalla kun itse söimme. Auto oli valmis jatkamaan matkaa ennen kuin me olimme syöneet."

"Se, että lataa auton vaikkapa 20 prosentin varauksesta 90 prosenttiin kestää yleensä saman verran, kuin lataaminen 90:stä sataan."

Pitkien matkojen ajamisessa useamman lyhyehkön pysähdyksen taktiikka voi toimia paremmin kuin se, että akun pyrkisi lataamaan täyteen kerralla. Myös yöt kannattaa hyödyntää lataukseen. Esimerkiksi monessa hotellissa on jo sähköauton latausmahdollisuus.

Rami Marjamäki

Hannu Rasi lataa Teslaansa Kuhmalahden kaupan pihalla Kangasalla.