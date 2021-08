Onko sähkömoottorista hyötyä kottikärryissä? – Koneviesti kokeili sähkökottikärryjä maatilan töissä

Kottikärryt ovat kautta aikojen vaatineet käyttäjältään ruista ranteeseen ja vahvaa selkää. Kuinka paljon apua sähköstä on saatavissa raskaisiin kärräystöihin? Koneviesti otti siitä selvää testaamalla Albernin ST 120L -sähkökottikärryt.

Uolevi Oristo

Alberni ST 120 L -kottikärryjen tilavuus on 120 litraa ja kantavuus 150 kiloa. Tukevan kärryn lasikuituvahvistettu muovilava kestää kovaakin käyttöä.

Maatiloilla, rakennustyömailla sekä piha- ja puutarhaprojekteissa on aina painavia siirrettäviä kuormia, joita perinteisellä kottikärryllä on raskasta siirtää. Markkinoilla on jo jonkin aikaa ollut sähkömoottorilla varustettuja kottikärryjä, joilla kärräys käy huomattavasti helpommin.

Koneviesti kokeili Alberni ST 120 L -sähkökottikärryä maatilan eri askareissa. Kärryjä käytettiin mm. turpeen, kutterin, lannan, mullan ja soran siirrossa. Kärryt olivat varustettu Panasonicin 12 V ja 22 Ah:n akulla, joka oli kiinnitetty lavan alle. Huoltovapaa akku ladataan tavallisella 12 v käynnistysakun laturilla. Yhdelle lataukselle valmistaja lupasi yli 4 h yhtäjaksoista käyttöaikaa tai yli 10 km/h ajomatkan. Kokeilun aikana lupaus piti, sillä kokeilun aikana kottikärryjen akkua ei tarvinnut ladata kuin muutaman kerran.

Kokeiltavat Albernin kärryt olivat helppokäyttöiset. Käyttövipuja oli yksi, moottori oli sijoitettu pyörän napaan ja sitä ohjattiin kärryjen kahvassa olevalla painikkeella. Moottori oli melko kovaääninen ja kärryn ajonopeus on kuorman mukaan noin 3,2-4 km/h.

Kärryjen korkeareunainen lava on lasikuituvahvisteista muovia. Muovi on oiva valinta lavamateriaaliksi, sillä se ei naarmuunnu eikä ruostu käytössä. Lisäksi muovi joustaa sopivasti terävien kivien ynnä muiden esteiden alla.

Sähköavustuksesta huolimatta Alberni-kottikärryjen käyttäjältä vaaditaan voimaa.

Lue, mistä tämä johtuu Koneviestin nettisivulta, josta löytyy testiraportti kokonaisuudessaan ja tarkempi arvio Albernin sähkökottikärryn käytettävyydestä!