Nyt on vesiliirto lähellä: "Älä aja vesilammikkoon", varoittaa Autoliitto

Kari Salonen

Sateella myös pääteiden ajourat täyttyvät vedellä, jolloin vesiliirron riski kasvaa.

Autoliitto varoittaa syystä ajamasta tielle kertyvään vesilätäkköön.

”Millään ajoneuvolla ei pidä ajaa niin syvään veteen, että vettä pääsee moottoritilaan, jossa on paljon herkkiä tunnistimia, laturi ja sähköjärjestelmän liittimiä. Vesi voi kulkeutua imuilman mukana sisälle moottoriin ja aiheuttaa kalliin moottorivaurion. Myös nopea lämpötilan vaihtelu, kuuman moottorin joutuessa kosketuksiin kylmän veden kanssa, saattaa aiheuttaa vaurioita”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen varoittaa.

Ilmatieteen laitoksen tänään torstaina antaman sadevaroituksen mukaan sadetta voi tulla paikoin yli 50 millimetriä vuorokaudessa. Autoilijoilta vaaditaan varovaisuutta, sillä tielle kertyvään vesilätäkköön ajaminen voi tulla kalliiksi.

Kovat sateet koettelevat viemäriverkoston välityskykyä. Ei ole mitenkään tavatonta, että siltojen alle, tunneleihin ja muihin notkopaikkoihin kerääntyy vettä syviksi lammikoiksi. Kovien sateiden aikana ja välittömästi niiden jälkeen autoilijoiden onkin syytä välttää tällaisia paikkoja.

Oikein rajun sateen ajaksi on järkevää pysähtyä hetkeksi turvalliseen paikkaan. Rankimmat sadekuurot eivät yleensä kestä pitkään.

”Ennen matalaankin lammikkoon ajoa vauhtia pitää joka tapauksessa hiljentää huomattavasti. Mikäli veden syvyys arveluttaa, on parempi kääntyä ympäri ja palata tulosuuntaan kuin ottaa turhia riskejä”, Vesalainen painottaa.

Autoliitto ohjeistaa, että vesiliirrolta välttyy parhaiten huolehtimalla renkaiden kunnosta, välttämällä ajamista vetisissä urissa ja käyttämällä riittävän alhaista, keliin sopivaa nopeutta

Monelle voi tulla yllätyksenä, että pääsääntöisesti veteen ajosta aiheutuva tekninen vika ei kuulu vakuutusten piiriin. Eri vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöt kuitenkin vaihtelevat jonkin verran.

Hyvä nyrkkisääntö on, ettei autolla pidä ajaa paikkaan, jossa veden pinta koskettaisi auton pohjaa.

On hyvä huomioida myös, että esimerkiksi vastaantuleva tai edellä ajava auto saattaa aiheuttaa sillan alla olevaan vesimassaan aallokkoa, jonka vuoksi veden pinta nouseekin hetkittäin korkeammalle, miltä on alun perin vaikuttanut. Muita vedessä ajavia ajoneuvoja voi käyttää apuna veden syvyyden arvioinnissa. Tällöin on kuitenkin huomattava, että eri automallien maavarat vaihtelevat.