Saadaanko volteilla lisää työtehoa? – Koneviesti testasi, miten volttimäärän kasvu vaikuttaa akkutyökaluilla työskennellessä

Eemeli Linna

Testissä ollut Makita XGT-sarja on kattava rakennustyömaille ja verstaskäyttöön. Tarjonta laajenee koko ajan.

Makita lanseerasi vuoden 2021 alussa XGT-akkutyökalumalliston, jossa on siirrytty 40 volttisten akkujen käyttöön. Uusi ammattikäyttöön tarkoitettu työkalumallisto tarjoaa yksinkertaisemman vaihtoehdon kaksiakkuisille työkaluille. Hinta on aikaisempaa kaksiakkuista 18 V -rinnakkaismallistoa kalliimpi, mikä johtuu kalliimmasta akusta.

Akkuja on tällä hetkellä kahta eri kokoa: 2,5 ja 4 ampeeritunnin kapasiteetilla ja energiaa 90 ja 144 wattituntia. Mallistossa on laaja valikoima erilaisia työkaluja. Rakennuskäyttöön löytyy useita porakone- ja sahamalleja sekä ruuvinvääntimiä, kaksi eri kulmahiomakonetta metallinkäsittelyyn sekä kaksi mutterinväännintä. Lisäksi puutarhakäyttöön on saatavilla voimalaiteyksikkö, johon on saatavilla useita vaihdettavia työlaitteita.

Koneviesti sai Makitan maahantuojalta kokeiluun muutamia XGT-mallistoon kuuluvia työkoneita sekä molemmat akkumallit. Aikaisempaan 18 V -rinnakkaismallin akkuihin verrattuna akut olivat suurentuneet kooltaan. Itse työkoneissa ulkomitat kuitenkin olivat vastaavat kuin aikaisemmassa rinnakkaismallissa. Sirkkelin kohdalla ulkomitat olivat samat kuin kaksiakkuisessa 36 V -mallissa, mutta käytössä eri oli se, että akkuja sekä latauspisteitä tarvittiin puolet vähemmän.

Kokeilun edetessä kävi ilmi, että suuremmilla tehoilla varustetut 40 V -työkalut pesivät mennen tulleen lähes yhtä tehokkaiksi ilmoitetut 18 v -koneet, vaikka niitä käytettiin kahden akun ja 36 voltin voimin. Käytännön työskentelyssä tämä näkyi muun muassa siinä, etteivät 40 V -koneet hyytyneet yhtä herkästi, jolloin myös työskentely kävi tehokkaammin. Esimerkiksi sirkkelillä lankkua halkaistessa rimoiksi leikkuunopeus oli jopa kolminkertainen eikä saha hyytynyt kesken leikkauksen.

Myös kirvesmiehet kiittelivät työkalujen akunkestoa. Jotkut testaajista arvioivat uusien 40 V -laitteiden olevan liian painavia, sillä testattujen työkalujen rakenne oli erittäin jämerä. Toisaalta asiaan vaikuttivat myös testaajien kokemus, voimat sekä rutinoituminen.

Akkuporakonetta testattiin muun muassa kattoremontissa sekä terassin rakennusprojektissa. Kattopeltien ruuvausurakassa yksi akku kesti jopa kaksi kokonaista työpäivää. Ruuvinvääntimellä puolestaan onnistui yhden terassinteko ilman ongelmia, ja akkuvirtaa jäi vielä seuraavaan kertaan. Vastaavan kokoisen terassin rakennus 18 volttisella ruuvinvääntimellä vaati sitä vastoin kaksi kappaletta neljän ampeeritunnin akkua.

Myös kokemukset pyörösahasta, iskuporakoneesta sekä pulttipyssystä osoittautuvat positiivisiksi.

Lue tarkemmin näiden työkalujen akun kestosta ja tehokkuudesta Koneviestin nettisivuilta!

