Matkailuautojen hinnat ovat nousseet tuntuvasti

Uusilla ja käytetyillä matkailuautoilla ja -vaunuilla on kova kysyntä, mutta alustojen ja rakennusmateriaalien kallistuminen nostavat uusien ajoneuvojen hintoja tuhansia euroaja.

Pekka Virtanen

Ducaton valoumpioihin ja maskiin on tehty minimalistisia muutoksia. Pakettiauton koriin tehtävät retkeilyautot muodostavat tämän hetken suosituimman matkailuautosegmentin.

Matkailuajoneuvoala kuuluu korona-ajan voittajiin. Matkailuautojen ja -vaunujen kauppa on ollut eri puolilla Eurooppaa niin kovaa, että moni matkailuajoneuvovalmistaja on myynyt loppuun jo jopa ensi mallivuoden tuotantonsa.

Osaltaan matkailuautojen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon on vaikuttanut se, että Fiat Professional ei ole pystynyt toimittamaan matkailuautovalmistajille kysyntää vastaavia määriä Ducatoja.

Ylivoimaisesti suosituimman matkailuautoalustan saatavuusongelmia on kompensoitu lisäämällä Citroën Jumperin käyttöä edullisemman hintaluokan malleissa.

Vastaavien Jumper- ja Ducato-mallien hintaero on Citroënin eduksi useita tuhansia euroja, mutta Jumperia ei saa automaattivaihteisena.

Fiat Professional ei ole vielä esitellyt uutta Ducatoa, mutta matkailuautona sitä on jo nyt jopa Suomessa. Vaikka Fiatin suurin pakettiautomalli oli viime vuonna myydyin hyötyajoneuvo Euroopassa ja se on myös ylivoimaisesti suosituin matkailuautojen alusta, niin Suomessa Ducaton myynti on ollut viime vuosina varsin vaatimatonta.

Ducaton päivittäminen 2020-luvulle on tervetullutta. Nykyisten Ducato-mallien omistajien kannalta on hyvä asia, että uuden ja vanhan Ducaton erottaa ulkonäön perusteella toisistaan vain asiaan todella vihkiytynyt, sillä valoumpioihin ja maskiin tehdyt muutokset ovat vähäisiä.

Maskissa oleva logo on pakettiautoissa jatkossa tekstimuotoinen, mutta lediajovalot saa vain lisärahalla. Muutenkin merkittävä osa uusista varusteista tai järjestelmistä tulee olemaan lisävarusteita.

Käytön kannalta huomattavasti ulkonäköviilauksia merkittävämpää on se, että Ducato on saanut uuden ratin, kojelaudan, mittariston ja ovipaneelit.

Uuden ratin molemmissa puolissa on henkilöautoista tuttuja kytkimiä, ja esimerkiksi vakionopeudensäädintä käytetään nyt ratista. Huonoa on se, että ratissa ei ole vieläkään korkeussäätöä.

Perusmittaristo on edelleenkin analoginen, mutta nopeusmittari on aiempaa selvälukuisempi ja päämittareiden välissä oleva näyttö kasvanut. Lisävarusteena saa sekä digitaalimittariston että kosketusnäytön. Valitettavasti suomi ei kuulu Fiatin mittaristojen kielivalikoimaan.

Manuaalisen ilmastoinnin kierrettävät säätimet ovat säilyneet kutakuinkin entisellään, mutta automaatti-ilmastoinnin kohdalla säätöyksikön ulkonäköharppaus on melkoinen.

Uusien Multijet3-dieselmoottorien luvataan vähentävän kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä jopa seitsemän prosenttia verrattuna nyt käytössä olevan sukupolven moottoreihin. 2,2-litraisen turbodieselin neljä tehoversiota ovat entiset.

6-portaisen manuaalivaihteiston saa kaikkien moottoriversioiden yhteyteen, mutta 9-vaihteista automaattivaihteistoa ei saa 120-hevosvoimaiseen malliin. Automaattivaihteiston yhteydessä moottorin maksimivääntömomentti kasvaa 20 (160 hv), 30 (140 hv) tai 70 newtonmetriä (180 hv).

Hydraulinen ohjaustehostin on korvattu sähköisellä. Nopeuden mukaan säätyvä tehostus vaikutti lyhyen koeajon perusteella asialliselta: retkeilyauto oli kevyt pyöriteltävä, ja maantieajossa ohjaus oli tarkka.

Pekka Virtanen Etuosasta ylös nostettavalla katolla varustetut retkeilyautot yleistyvät kovaa vauhtia. Kahden hengen telttamaisen majoitustilan tarjoavan nostokaton hintalisä on noin 3 000 euroa. Pekka Virtanen Kosketusnäyttö on lisävaruste, jonka saa 7- (kuvassa) ja 10-tuumaisena. Automaatti-ilmastoinnin käyttöpaneeli uudistui täydellisesti.