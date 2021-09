Suomen halvimman uuden auton saa myös näyttävänä Stepway -katumaasturina

Dacia Sandero on Suomen halvin uusi auto. Siitä on saatavilla myös katumaasturimainen Stepway-versio, joka herättää huomiota onnistuneella muotoilullaan.

Uudistunut Sandero harppaa melkoisen loikan kohti nykyaikaa. Aiemmin Daciat liikkuivat Renaultin vanhalla tekniikalla. Nyt Sanderon voimalinjat ja alusta on lainattu uudesta Renault Cliosta. Ero entiseen on huomattava.

Konstailematon Dacia alkaa olla jo tuttu näky Suomen teillä. Se on etenkin maaseudun eläkeiän kynnyksellä olevien miesten suosiossa.

Uusi Sandero Stepway herättää tuota taustaa vasten ihmeen paljon kiinnostusta. Se kertoo onnistuneesta muotoilusta, joka puhuttelee myös nuorempia autoilijoita ja naisia.

Kiinnostusta lisäsi koeajoauton kuparinen metalliväri, joka sai kehuja. Se kruunaa kokonaisuuden.

Uuden Dacia Sanderon sisällä säästölinja näkyy kovina muovipintoina ja halvan oloisina lattiamattoina. Penkin ja modernin ratin säädöt takaavat kuitenkin kohtuullisen mukavan ajoasennon.

Hallintalaitteet ovat sopivan yksinkertaiset, eikä kaikkia toimintoja ole keskitetty kosketusnäytön alle, mistä plussaa.

Koeajoauton varusteluun kuuluneen kahdeksan tuuman keskusnäytön valikosta löytyy jopa navigaattori. Toimintojen logiikka on riittävän selkeä ja grafiikat ovat Dacian ideologian mukaisesti pelkistettyjä.

Kojelaudan kosketusnäytön vaihtoehtona on telineessä oleva oma älypuhelin.

Konepellin alle ainoa vaihtoehto on 90 hevosvoimainen kolmipyttyinen bensakone. Moottori on riittävän tehokas auton luonteeseen suhteutettuna. Kylmänä kone saattaa välillä käydä tärinäkierroksilla liikennevaloissa, mikä tuo kuskille muistikuvia 70-luvulta. Siihen tottuu nopeasti.

Koeajoauton automaattisesti toimiva CVT-vaihteisto vei kiihdytyksistä terävimmän kärjen. Normaalikäytössä vaihteiston toiminta oli riittävän sujuvaa, vaikka sen toiminnassa silloin tällöin pientä arpomista esiintyykin.

Ero aiempaan kumilankamaisesti toimineeseen robottivaihteeseen oli kuitenkin selvä.

Tekniikan ja alustan parasta antia edustaa auton jousitus. Sen viritys sopii hienosti Suomen vaihtuville tien pinnoille.

Jousitus on mukava matka-ajossa kestopäällysteellä, mutta se suoristaa kiitettävästi myös hiekkateiden nimismiehen kiharat.

Auton kevyt ohjaus on parhaimmillaan kaupunkiajossa ja tasaisilla teillä. Matka-ajossa auto seurailee mielellään tien uria, ellei kuski pistä vastaan.

Valtatienopeuksilla ja viimeistään moottoritiellä rengasmelu nousee häiritsemään radion kuuntelua.

Stepway eroaa perus-Sanderosta korkeammalla, 20,1 senttimetrin maavaralla, katumaasturimaisilla suojamuoveilla ja kattokiskoilla. Kattokiskoista löytyy mukava yllätys, sillä ne voi kääntää kattotelineeksi.

Kattotelineiden virittämiseen tarvitaan pientä momenttityökalua, jolle on oma paikka auton ohjekansiossa.

Auton ulkomitat ovat lähes ennallaan. Katto on kuitenkin aiempaa matalammalla, mikä pienentää ilmanvastusta.

Akselivälin kasvattamisesta tuleva hyöty on käytetty sisätilojen hyväksi. Takapenkillekin mahtuu istumaan. Tavaratila on kasvanut 328 litraan.

Auton uusiin varusteisiin kuuluu automaattinen hätäjarrutus ja mäkilähtöavustin. Peruutustutkan saa myös eteen ja peruutuskamera näyttää ajolinjat. Kameroiden kuva ei ole maailman terävin, mutta sillä selviää.

Stepwayn lähtöhinta on jää 14 399 euroon. Varustelun parantaminen nostaa hintaa ja syö Dacian kilpailuetua. Koeajetun CVT Comfortin hinta nousi yli 20 000 euron.