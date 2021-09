Tässä pätee sama nyrkkisääntö kuin renkaidenvaihdossa – rikkoutunut ajovalopolttimo kannattaa vaihtaa pareittain, uudehkoissa autoissa työn voi tehdä yhä harvemmin itse

Vianor

Ajovalojen puhtaus takaa hyvän valotehon. Autojen pesusuuttimet eivät välttämättä puhdista valoja tehokkaasti. Takavalojen näkyvyydestä ja päälle kytkemisestä kannattaa myös pitää huolta, mikä vähentää peräänajon varaa.

Ajoturvallisuutta on helppo parantaa varmistamalla, että auton valot valaisevat mahdollisimman hyvin, ajoneuvo näkyy pimeässä kunnolla ja että valot eivät häikäise vastaantulijoita. Yleensä valoihin liittyvistä ongelmista myös tulee katsastuksessa korjauskehotus, mutta esimerkiksi takavalojen tai jarruvalojen täysi toimimattomuus tai pakollisen valaisimen puuttuminen aiheuttavat hylkäyksen.

”Jos ajovalopolttimo on päässyt rikkoutumaan, polttimot kannattaa vaihtaa pareittain, sillä toisenkin polttimon käyttöikä tulee todennäköisesti pian täyteen. Myös teho on tällöin samanlainen molemmissa valoissa, millä on merkitystä erityisesti, jos käytetään paljon valotehoa antavia polttimoita,” muistuttaa autonhuolto- ja rengasketju Vianorin autonhuollon päällikkö Pekka Alanko tiedotteessa.

Uusimpien autojen valaisimissa on osittain tai kokonaan käytössä led-tekniikkaa. Niiden käyttöikä on pitkä, joten niiden toimimattomuus ei ole kovin yleistä. Vanhempien autojen halogeeni- ja xenon-polttimot puolestaan tulevat vuosien mittaan tiensä päähän. Niiden kestävyyteen vaikuttavat eri tekijät.

”Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä kirkkaampi halogeenipolttimo, sen lyhyempi käyttöikä. Xenon-polttimot puolestaan ovat yleensä pitkäikäisiä, mutta niiden teho hiipuu ajan myötä,” sanoo Alanko.

Oikeanlaisen polttimon löytäminen ja valinta ei aina ole aivan helppoa. Niin halogeeni- kuin xenon-polttimomalleja on lukuisia, ja jokaisesta mallista on useita erilaisia versioita. Esimerkiksi xenon-polttimo voi sopia fyysisesti paikalleen mutta olla silti väärän mallinen ja aiheuttaa voimakasta häikäisyä.

Nykyautoissa myös polttimoiden vaihtaminen itse voi olla vaivalloista tai jopa mahdotonta. Lisäksi xenon-polttimoita vaihdettaessa on pieni sähköiskujen vaara, sillä niissä käytetään hyvin korkeita jännitteitä. Alanko suositteleekin vaihdattamaan polttimot ammattilaisilla.

”LED-polttimoa ei yleensä voi edes vaihtaa, vaan polttimon rikkoutuminen tarkoittaa koko valaisimen vaihtoa. Väärin kiinnitetty polttimo puolestaan ei anna parasta valaistustehoa tai saattaa esimerkiksi olla vinossa,” Alanko sanoo.

Toimivuuden lisäksi on hyvä tarkistaa valojen suuntaus. Jos valot on suunnattu väärin, valaistava osuus joko on turhan pieni tai valot häikäisevät vastaantulijoita. Useimmiten syynä on väärin asennettu polttimo, jota ei ole vaihdon yhteydessä saatu täysin oikeaan asentoon.

”Suuntaus on hyvä tarkistaa polttimoiden vaihdon jälkeen, erityisesti jos esimerkiksi tavallisten xenon-polttimoiden tilalle vaihdetaan tehokkaammat polttimot,” Alanko sanoo.

”Xenon- ja LED-valoissa korkeudensäätö tapahtuu perussäädön jälkeen automaattisesti, mutta halogeenivaloissa ajovalojen korkeudensäätö on kuljettajan vastuulla. Tämän takia on hyvä muistaa käyttää korkeudensäätöä, jos autossa on halogeenipolttimot ja esimerkiksi takaluukkuun lastataan enemmän kuormaa,” jatkaa Alanko.

Suuntauksen oikeellisuutta voi suuntaa antavasti itse tarkistaa esimerkiksi ajamalla auto lähelle rakennusta niin, että valokuvio näkyy seinästä. Jos valokuvio on epäselvä tai kuvioiden reunat ovat eri korkeuksilla, polttimon asennuksessa tai valojen suuntauksessa on todennäköisesti jotain vialla.