Testerillä voi selvittää auton vikoja ja säästää – Koneviestin kokeilussa Launch X431 Euro Mini -monimerkkitesteri

Kun vikavalo syttyy auton mittaristoon, on vaikea tietää, miten vakavasta viasta on kysymys. Vaarattoman vian tutkituttamiseen saattaa joutua käyttämään useita tunteja – jopa päiviä työaikaa, jolloin kustannukset pelkästään koodin lukemisesta saattavat nousta useisiin satoihin euroihin.

Nykyisin on kuitenkin markkinoilla noin tuhat euroa maksavia sekä ammatti- että harrastekäyttöön soveltuvia testereitä, joilla voi selvittää helposti vian alkulähteen.

Koneviesti otti kokeiluun Launch X431 Euro Mini -testerin, jossa auton ja laitteen välinen tiedonsiirto tapahtuu kaapelin avulla. Lisävarusteena on saatavilla adaptereita 1990-luvun autojen vian etsintää varten.

Testeri itsessään on Android-käyttöjärjestelmällä ja muovikuorilla varustettu tablettitietokone, jossa on seitsemän tuuman kosketusnäyttö. Laite sisältää ohjelmistot yli 40 eri automerkille. Ennen käyttöönottoa testeri on rekisteröitävä, jonka jälkeen siihen on vuoden ajan saatavilla ilmaiset päivitykset. Vanhoja päivityksiä voi tämänkin jälkeen käyttää.

Laitteen käyttöönotto sujuu ilman mekaanikon koulutusta. Ensimmäiseksi laitteen kaapeli kytketään auton OBD-pistokkeeseen, jolloin saadaan yhteys auton tietokoneisiin. Koneviestin testauksen aikana oli havaittavissa, että yhteydenotto toimi enintään 15 vuotta vanhoissa autoissa nopeammin kuin esimerkiksi vanhemmissa japanilaisautoissa. Yhteydenoton pituus riippuu siitä, kauanko testerillä kestää aikaa löytää oikea tapa keskustella auton kanssa sekä siitä, kuinka nopeaa tiedonsiirtoa auto tukee.

Automaattinen tiedonhaku toimii uudemmissa autoissa hyvin, mutta jos haku epäonnistuu yli 15 vuotta vanhoissa autoissa, niin silloin testerille voidaan manuaalisesti syöttää auton tiedot, jolloin yhteys muodostuu.

Laitteen englanninkielinen käyttöliittymä on graafinen. Helpointa on yhteyden saamisen jälkeen pyytää laitteelta auton ”terveysraportti”, joka skannaa auton kaikki järjestelmät läpi ja ilmoittaa eri ohjausyksiköiden muistiin tallentuneet vikakoodit. Lista voi uudemmissakin autoissa olla pitkä, vaikka vikavaloja ei palaisikaan.

Raportin jälkeen löydetyt koodit on mahdollista nollata ja siten selvittää, mitkä vikakoodit katoavat nollauksen seurauksena, ja mitkä vaativat todellisia jatkotoimenpiteitä. Testerin verkkoselaimen ansiosta vikakoodeja luettaessa voidaan hyödyntää myös Google-hakua, jolloin saadaan viitteitä tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Testerillä voidaan myös koodata autoon uusia osia ja sopeuttaa näin eri komponenttien toimintaa. Testeri tunnistaa itse auton koodaus- ja sopeutustoiminnot. Laite myös sisältää hyvät ohjeet sekä autonvalmistajan määrittämät raja-arvot. Sopeuttamistoimintoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi ilmastointilaitteen sähköisesti ohjattujen läppien liikematkojen täsmäämiseen. Koodaamalla saadaan vaikkapa uusi ABS-yksikkö keskustelemaan muiden auton järjestelmien kanssa oikein.

