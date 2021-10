Mercedes EQS muuttaa sähköautoilun, sillä se kulkee yhdellä latauksella Helsingistä Seinäjoelle ja takaisin

Jarmo Palokallio

Nuolimainen EQS kulkee yhdellä latauksella lähes 800 kilometriä.

Mercedes-Benzin uuden EQS sähköauton toimintamatka lähentelee 800 kilometriä. Auton pitkästi yli 100 000 euron nouseva hinta rajaa kuitenkin ostajaehdokkaita tehokkaasti.

EQS avaa toimintasäteellään uusia ovia sähköautoiluun. Sähköinen S-Mersu tarjoaa pitkän toimintamatkan lisäksi vakavaraiselle ostajalle vau-elämyksiä antavia uusia teknisiä ratkaisuja sekä huippulaatua ja ominaisuuksia.

Auton virallinen toimintamatka yhdellä latauksella on venytetty 786 kilometriin. Suomi-versiot eivät siihen aivan yllä, mutta niidenkin toimintamatka on 756 kilometrissä.

Teslan Model S Long Rangesta virta loppuu sata kilometriä aiemmin.

EQS:llä pääsee siis yhdellä latauksella Helsingistä Seinäjoelle ja takaisin. Se on melkoinen harppaus eteenpäin, etenkin kun auton pikalataus matkan varrella on huiman nopeaa.

Heitin Helsingissä tapahtuneessa koeajossa auton navigaattoriin kokeeksi Rovaniemen. Koska auton akku ei ollut aivan täynnä, navigaattori ehdotti, että pitäisin Jyväskylässä parinkymmenen minuutin lataustauon ja että pysähtyisin myös Oulussa vartiksi täyttämään akkuja.

Vartin pikalatauksella toimintamatkaa kertyy peräti 300 kilometriä.

Tämä kaikki tietenkin kuivilla kesäkeleillä. Räntä ja pakkanen, samoin kuin raskas kaasujalka syövät luonnollisesti toimintasädettä, mutta useimpien tarpeisiin sitä jää talvikeleilläkin ihan riittävästi.

Pitkä toimintamatka hämmästyttää senkin takia, että autolla on sekä kokoa että massaa. Pituutta komeudella on yli 5 metriä.

Taloudellisuutta on haettu tuulitunnelissa hiotulla äärimmäisen pienellä ilmanvastuksella. Auton profiili muistuttaa lentokoneen siipeä.

Jo tässä vaiheessa voi ennustaa, että samaan profiiliin päätyvät myös muut valmistajat pitkän matkan sähköautojen kanssa.

Auton erikoisuuksiin kuuluu lyhyt konepelti, jota ei ole tarkoitus avata muuten kuin huoltomiesten toimesta. Lasinpesunestettä varten aukko on auton kyljessä.

Yli kolmimetrin akseliväli takaa, että auto on sisältä tilava. Ohjaamo on työnnetty eteen, joten tilaa riittää myös takapenkille ja tavaroille. Tavaratilaa on 610 litraa.

Sisällä huomion vie koko kojelaudan levyinen yhtenäinen näyttöalusta. Siihen saa kolme erillistä näyttöä, joista yksi tulee matkustajan käyttöön. Hän voi siten katsella siitä matkan aikana esimerkiksi videoita.

Hyper Screen on vakiona kalliimmissa malleissa.

Kuskilta sivunäytön katselu ajossa ei onnistu. Kamerat seuraavat kuskin silmien liikkeitä ja jos kuski yrittää vilkuilla, mitä laitimmaisella näytöllä on meneillään, auto sammuttaa tuon näytön.

Hallintalaitteet ovat Mersu-kuskeille tutut. Vaihteenvalitsin on rattiversio.

EQS:stä tulee myyntiin sekä takavetoinen 450+ ja nelivetoinen 580 -versio. Takavetoisessa tehoa on 245 kilowattia. Se kiihtyy nollasta sataan noin 6 sekunnissa, millä ei nykyaikana enää maailmanennätyksiä rikota. Useimmille se on kuitenkin enemmän kuin tarpeeksi.

Auton käyttäytyminen on matka-ajoon sopivan mukavuuspainotteinen. Auton noin 2500 kilon massa tuntuu lievänä heijaamisena.

Nelivedossa tehoa on 385 kilowattia eli 534 hevosvoimaa. Akkujen vaihtoehdot ovat 90 ja 108 kilowattituntia. Lataustehon maksimi on 200 kilowattia.

Akuston takuuaika on venytetty 10 vuoteen.

EQS 450+:n lähtöhinta on noin 115 000 ja nelivetoisen 580:n noin 144 000 euroa lokakuun alussa tapahtuneen autoveron poiston jälkeen.

Auton kojelauta tarjoaa kolme suurta näyttöä, joista yksi on matkustajan käytössä.