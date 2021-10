Volvo Trucksille ennätystilaus sähkökuorma-autoista – Suomessa käytössä vasta vähän

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomen ensimmäinen sähkökuorma-auto luovutettiin tilaajalle elokuussa. Nyt julkistettu uusi sähkökuorma-autotilaus on Volvon mukaan yhtiön suurin.

Volvo Trucks kertoo saaneensa sadan sähkökuorma-auton tilauksen Pohjois-Euroopan suurimmalta kuljetus- ja logistiikkayhtiö DFDS:ltä.

Volvo Trucksin mukaan kyseessä on sen suurin sähkökuorma-autojen tilaus tähän mennessä ja yksi kaikkien aikojen suurimmista raskaiden sähkökuorma-autojen tilauksista.

Volvo Trucksin toimitusjohtaja Roger Alm sanoo tiedotteessa pitävänsä tilausta merkittävänä virstanpylväänä yhtiön sitoutumisessa fossiilivapaisiin kuljetuksiin.

Sähkökuorma-autojen ensimmäiset toimitukset DFDS:lle alkavat ensi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja jatkuvat koko vuoden 2023. Kuorma-autoja on määrä käyttää sekä lyhyissä että pitkissä kuljetuksissa Euroopassa. Kyseisten FM Electric -sähkökuorma-autojen kantavuus on 44 tonnia (yhdistelmäpaino) ja kantama jopa 300 kilometriä.

Volvo Trucks kertoo, että raskaiden kuorma-autojen sähköistystrendi on kiihtymässä. Yhtiön mukaan Euroopassa on tänä vuonna rekisteröity muutama sata yli 16 tonnin sähkökuorma-autoa, joista noin 40 prosenttia on Volvon sähkökuorma-autoja.

Myös Suomessa sähkökuorma-autot sopivat lyhyille reiteille, mutta niitä on toistaiseksi vasta vähän käytössä, kertoo VTT:n tutkimustiimin päällikkö Marko Paakkinen.

"Sähkökuorma-autoja taisi olla rekisterissä tällä hetkellä seitsemän kappaletta, mutta vanhimmilla taitaa olla ajettu jo yli viisi vuotta", Paakkinen sanoo.

Sähkökuorma-autoja on käytetty muun muassa kaupunkijakelussa Tampereella ja Helsingissä. Paakkisen mukaan kokemukset ovat olleet hyviä ja kuorma-autot ovat osoittautuneet toimiviksi myös talviolosuhteissa.

"Kun on ennustettava reitti, mihin akkukapasiteetti hyvin riittää, silloin kannattavuus tulee operointikustannuksen kautta. Energiankulutus on vain noin kolmasosa siitä, mitä vastaava dieselkuorma-auto kuluttaa. Kun energian hinta on vielä halvempi, operointikustannus on todella paljon halvempi."

Hankintahinta sähkökuorma-autoissa on tällä hetkellä vielä suhteellisen korkea, mutta Paakkisen mukaan riittävällä kilometrimäärällä Suomessakin sähkökuorma-auto on tutkitusti kannattava.

"Saa nähdä, miten myynti lähtee nousuun, kun niitä alkaa nyt olla tarjolla."

Sähkökuorma-autoissa haaste liittyy pitkän matka liikenteeseen: matkan kasvaessa tarvittava akkukapasiteetti kasvaa, ja riittävän isot akut olivat painavia ja kalliita.

Paakkinen kuitenkin näkee liikenteen sähköistämisen mahdollisuuksia myös tavaraliikenteessä, jossa kuljettajilla on pakolliset lepoajat aina 4,5 tunnin ajon jälkeen.

"Jos saataisiin syntymään megawattitason latausinfraa kuorma-autoille, jolloin akkuja pystyi lataamaan lepoaikana, silloin tarvittava akkukapasiteetti tipahtaisi järkevälle tasolle."