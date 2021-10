Koneviesti: Mitä koneen vanteet kertovat? Huomioi nämä asiat vanteita valitessasi

Jotta koneen pyörät toimivat halutusti, renkaan ja vanteen on sovittava toisiinsa. Vanteet vaikuttavat myös koneen ulkomittoihin sekä käyttöominaisuuksiin.

Uolevi Oristo

Eri alojen koneissa käytetään erilaisia vanteita.

Koneiden vanteiden ja renkaiden koko- ja mallivalikoima on valtaisa, sillä eri koneryhmissä vanteet poikkeavat toisistaan huomattavasti. Renkaassa on tekniset tiedot, joissa ilmoitetaan renkaalle sopiva vannevaihtoehto. Vaurioiden välttämiseksi näistä ei saa poiketa.

Vanteita valmistaa muutama iso yritys, joista osan omistavat rengasvalmistajat, kuten Trelleborg sekä Nokian-konserniin kuuluva Levypyörä Oy. Rengasalan yritykset myös räätälöivät vanteita asiakkaiden tarpeiden mukaan, sillä osa asiakkaista haluaa käytössä oleviin traktoreihin ja työkoneisiin alkuperäistä leveämmät renkaat. On kuitenkin syytä olla tarkkana koneen rengaskoon muuttamisessa.

Vanne on koneessa kallis osa, joten konevalmistajat käyttävät kapeinta rengasvaihtoehtoa. Jos vanne on mitoitettu alakanttiin, niin leveämmän renkaan asentaminen koneeseen vaatii myös vanteiden vaihdon. Tämä myös nostaa rengasasennusten kustannuksia. Jos koneen rengas on asennettu liian kapealle vanteelle, ei renkaan koko kosketuspinta ole käytössä eikä rengas kanna tasaisesti.

Lisäksi on huomioitava, että rengaskoon muutos kasvattaa myös koneen leveyttä. Vanteita ja renkaita valittaessa on huomioitava tieliikennerajoitukset, jotka rajoittavat ajoneuvojen leveyttä.

Eri alojen koneissa käytetään erilaisia vanteita. Kuljetuskalustossa sekä maa- ja metsätalouden koneissa on käytössä vanteet, joissa on kiinteä vannekehä sekä hitsaamalla tai pultein kiinnitetty keskiö. Maarakennus- sekä materiaalinkäsittelykoneissa käytetään puolestaan lukkovanteita, jotka koostuvat 3–5 toisiinsa kiinnitettävistä lukkokappaleista.

Vanteen sopivuuden määritys alkaa kiinnityspulttien määrän tarkistuksella. Raskaan kaluston vanteissa on 8 tai 10 kiinnityspulttia, joiden paksuus riippuu koneen painosta. Seuraavaksi tarkistetaan vanteen keskireiän koko.

Mitä vanteen tyyppinumero kertoo?

Lue Koneviestin nettisivuilta vanteen tyyppinumeroista sekä koko vannejuttu!

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat rengasaiheiset jutut:

Nokian CT -perävaunurenkaan kantavuus nousee – rengas kestää nyt suurempia kuormia ja korkeampia rengaspaineita

Koneviesti teki jarrutuskokeita eri renkailla ja yhdistelmillä – renkaat ovat tieturvallisuuden ydin (Tilaajalle)

Vertailussa neljän hintaluokan Trelleborg-renkaat – oikein käytettynä huippurengas tarjoaa edullista rengasta paremman vetokyvyn pellolla (Tilaajalle)