Ethän hinkkaa likaista autoa? Huolimaton puhdistus voi laskea auton arvoa tuhansilla euroilla

Sanne Katainen

Pahimmat kurakelit alkavat yleensä lokakuun lopussa.

Auton huolimaton puhdistus voi aiheuttaa autonmyyjälle tuhansien eurojen menetyksen. Käytettyjen autojen vähittäiskauppaan erikoistuneen Kamuxin Tampereen Hatanpään myyntipäällikkö Topias Rentola kertoo, että pahin mahdollinen virhe on lähteä hinkkaamaan ja pesemään likaista autoa suoraan harjalla.

"Siinä on lähes varmasti hiekkaa lian seassa ja tällöin harjaus rikkoo herkästi maalipinnan. Jos maalipinnan joutuu uusimaan, niin puhutaan jo tuhansien eurojen lovesta auton lopulliseen myyntihintaan. Jos vaurioista selviää kiillottamalla, niin sitten selvitään muutamalla sadalla eurolla.”

Erityisen tarkkana kannattaa olla, jos omistaa sinisen, punaisen tai mustan auton.

”Nämä värit ovat sellaisia, että niissä vauriot näkyvät selvemmin ja ne ovat herkempiä pinnan haalistumiselle”, Rentola kertoo.

Rentola suosittelee autojaan peseviä huuhtelemaan auton mielellään vaikka kaksi kertaa ennen harjaamisen aloittamista.

”Näkyvä lika pitää saada pois. Myös auton vaahdottaminen varmuudeksi ennen harjausta on hyvä keino varmistaa, että kaikki on saatu pois.”

Ennen pahimpia kurakelejä auton omistaja voi tehdä muutaman asian valmistaakseen autonsa syksyä varten.

”Vahaus on sellainen juttu, joka auttaa kurakeleillä. Jos auton vahaa huolellisesti etukäteen ennen pahimpia kurakelejä, on lika helpompi pestä irti vahan päältä. Auton sisätiloihin kannattaa myös vaihtaa kumimatot, jos on vaikkapa kesällä käyttänyt kangasmattoja. Tavaratilaan puolestaan voi olla hyvä hankkia kaukalo tavaroiden kuljettamista varten. Se pitää takaosan helpommin siistinä ja on helppo pestä vaikkapa painepesurilla”, Rentola ohjeistaa.