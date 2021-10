Koneviesti: Volvon täyssähköinen kuorma-auto luovutettiin ensimmäiselle asiakkaalle Suomessa

Volvo on hypännyt sähköiseen aikaan nyt myös Suomessa. Myyntimallistossa on kaksi keskiraskasta (FL ja FE) ja kolme raskasta (FM, FMX ja FH) sähkökuorma-autoa.

Timo Rintakoski

Volvo FL Electric- sähkökuorma-auton rakenne on kuormakoria myöten samanlainen kuin Volvon FL-dieselversiossa. Ajoakut löytyvät akseleiden välistä.

Ensimmäinen sarjatuotantovalmisteinen asiakaskäyttöön tarkoitettu auto luovutettiin elokuun lopulla Storemen Logistics Oy:lle. Yrityksen hankkimalla Volvo FL Electric -sähkökuorma-autolla palvellaan DHL Expressin asiakkaita pääkaupunkiseudulla.

Volvo FL Electric on alustan teknisiltä ratkaisuiltaan vastaava kuin diesel- tai kaasukäyttöinen FL-malli. Runkokorkeus on medium, ja päällä on Fokorin kuormakori perälautanosturilla varustettuna. Alustan kantavuus on 8 100 kg. Akselistona perinteinen 4x2 10,9 tonnin taka-akselilla. Pomput vaimentaa täysilmajousitus. Auto on varustettu normaalilla päiväohjaamolla.

Storemenin auton neljän akun kapasiteetti on 265 kWh, millä saavutetaan noin 200 km toimintamatka.

Volvo FL Electrics -kuorma-auton lataukseen on kaksi vaihtoehtoa: AC-lataus 22 kW:n teholla tai pikalataus tasavirralla 50–150 kW:n teholla. Latausaika 22 kW teholla 0–80 prosenttiin kestää noin 8,5 tuntia ja pikalaturin maksimiteholla tunnin ja 23 minuuttia.

Lue Koneviestistä tarkemmin, millaista tekniikkaa löytyy Volvon peltien alta ja miten sähkökäyttöisyys muuttaa auton huoltorutiineja!

