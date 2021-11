Liikenteen päästöjen pienentäminen kääntää autojen hinnat nousuun

Jarmo Palokallio

Peugeot 308 on uudistunut täysin. Se lähtee haastamaan Skoda Octaviaa.

Paine pienentää päästöjä ja sähköistää liikennettä kääntää autojen hinnat nousuun. Se on näkynyt jo jonkin aikaa uusien autojen hinnoissa, toteaa Peugeotia maahantuovan Auto-Bonin toimitusjohtaja Markus Vuolle.

Vuolle otti asian esille samalla kun hän esitteli täysin uuden Peugeot 308:n viime viikolla Vantaalla. Kyseessä on Peugeotin syömähammas suosituimpaan autoluokkaan.

"Peugeotilla on nyt kaikkien aikojen kovin tilauskanta. Kilpailussa pärjää, kun myynnissä on alusta lähtien myös farmarimalli ja lataushybridi. Uskomme, että 308 pystyy haastamaan Skoda Octavian", Vuolle totesi.

Sekä korona että maailmantalouden elpyminen ovat sotkeneet autokauppaa. Komponenttipula on pakottanut sulkemaan tehtaita, mikä on pidentänyt toimitusaikoja.

Peugeotilla toimitusajat ovat pysyneet kohtuullisina. Ne vaihtelevat malleittain kuukaudesta puoleen vuoteen.

Peugeot on erityisen vahva B-segmentissä eli pienissä perheautoissa. Niissä sen markkinaosuus on noussut tänä vuonna lähelle viittä prosenttia. Tulevaisuuskin näyttää hyvältä, sillä pienissä sähköautoissa Peugeotin osuus on 27 prosenttia.

Kovinta kisaa ostajista käydään C-segmentissä, joka on keskikokoisten perheautojen luokka. Siellä parhaiten myyvät edelleen perinteiset farmariautot.

Peugeot iskee tuohon kisaan täysin uusiksi pistetyllä 308 viistoperällä ja farmarilla. Siitä on tarjolla sekä polttomoottoriversiot että kaksi ladattavaa hybridiä.

Täyssähköversio on luvassa ensi vuoden puolella.

Peugeotin odotukset uudelle mallille ovat kovat. Vuolle uskoo, että 308:n ladattavat hybridit haukkaavat melkoisen palan työsuhdeautomarkkinasta.

Peugeotin valttina kisassa on onnistunut muotoilu, mukavuus ja hyvä varustelu. Digitaalinen mittaristo on vakiovaruste.

Hybridin mukana tulee vakiona 7,4 kilowatin ajoneuvolaturi. Sillä auton akku täyttyy alle kahdessa tunnissa.

Uusi 308 on entistä pidempi, leveämpi ja matalampi. Etupenkin tilat ovat hyvät ja samoin laatuvaikutelma. Takapenkillä aikuisille ei hirveästi jalkatilaa jää.

Tavaratilaa sen sijaan on kilpailukykyisesti. Polttomoottoriversioissa tavaratilan tilavuus on yli 600 litraa ja ladattavissa versioissa 548 litraa.

308 hintahaarukka on viistoperäisen bensaversion 23 850 eurosta varustelluimman lataushybridifarmarin 44 283 euroon.