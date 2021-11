Koneviesti: Jarrusatulan kunnostus kannattaa tehdä hyvissä ajoin – tiivisteiden vaihto on suhteellisen helppoa eikä vie paljoa aikaa

Tapio Vesterinen

Satulan kunnostus edellyttää sen irrottamista autosta.

Pohjoisen talviolosuhteissa kosteus pääsee ennen pitkää jarrumäntien pölysuojien alle, joko suojakumin halkeamasta tai suojakumin ja metallin väliin syntyneen korroosion takia. Lopulta kosteus ja suolainen lika saavat aikaan männän juuttumisen, jolloin jarrut puoltavat tai jarrupalat jäävät laahaamaan.

Korjaus kannattaa tehdä ennakoiden, kun korroosio ei vielä ole ennättänyt pilata mäntää tai satulassa olevaa porausta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnostus tulisi tehdyksi joka toisella tai kolmannella palasarjojen vaihtokerralla.

Kunnostus, joka kattaa tiivisteiden vaihdon ja osien puhdistuksen, ei edellytä erikoislaatuisia työmenetelmiä ja siihen riittää melko tavalliset työkalut. Paineilmaa on hyvä olla saatavilla, samoin riittävän suurikokoinen ruuvipenkki.

Satulan kunnostus edellyttää sen irrottamista autosta. Samalla on kiinnitettävä huomiota jarruletkuihin, -putkiin ja -levyihin. Jarrunesteen vaihto koko järjestelmään on suositeltavaa tässä yhteydessä. Työ päättyy jarrujärjestelmän ilmaamiseen.

Puhtaus on jarruremontissa puoli ruokaa, ja satulan ja mäntien huolellinen puhdistaminen kaikesta liasta ja ruosteesta on aivan yhtä tärkeää kuin uusien tiivisteiden asentaminen.

Tottuneelta korjaajalta menee yhden kaksimäntäisen jarrusatulan kunnostukseen ruuvipenkissä nopeimmillaan noin tunti. Satulan tiivistesarja maksaa viitisentoista euroa ja sen lisäksi tarvitaan pari euroa maksava uusi ilmausruuvi. Uusi jarrusatula maksaisi puolestaan 80–500 euroa.

Jarrusatularemontti on hieman suuritöisempi sellaisissa takajarruissa, joiden yhteyteen on rakennettu käsijarrumekanismi. Lisäksi on varauduttava vaihtamaan jarrusatularemontin yhteydessä liukutappisarjat, jos ne kuuluvat rakenteeseen.

