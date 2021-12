Koneviesti: Näin kätevästi onnistuu lumien siirto ajoväyliltä – hydraulikäyttöinen linko sopii pyöräalustaiseen kaivinkoneeseen

Hydraulikäyttöinen linko on kätevä laite kaivukoneessa, kun siivotaan hankalia työkohteita kuten väylien kaiteiden reunuksia.

Teiden liittymiin kertyy lumivalleja, koska normaalin aurakaluston ajonopeuden pudotessa lumiaurojen siipien heitto-ominaisuus romahtaa – muun liikenteen seassa joudutaan monesti pysähtymäänkin. Siltojen kohdalla lumiauralla ei ole edes tarkoitus pudottaa auralla lunta alas, vaan se jätetään suosiolla kaidetta vasten. Tällöin ei synny vaaratilanteita alhaalla kulkeville. Jossain vaiheessa lumi pitää kuitenkin siivota pois.

Tamperelaisen JPH Groupin oivallus on käyttää hydraulista Trejon Optimal 2202H -lumilinkoa pyöräalustaisessa kaivukoneessa. Yhdistelmän käytöllä helpotetaan lumityötä ja tehdään siitä turvallisempaa. Lumityöhön ei ajoradalla tarvita peruskoneen leveyttä enempää tilaa. Työ etenee liikennevirran suuntaisesti, eikä muulle liikenteelle tule yllättäviä tilanteita. Kun linko työskentelee yhdellä kaistalla, liikennettä ei tarvitse välillä pysäyttää, vaan koneen suojaksi riittää vilkkaallakin tiellä suoja-ajoneuvo.

Linkotyöskentelyssä on kuitenkin oltava tarkkana, sillä työleveys on 215 senttiä ja puomin päässä on 710 kiloa rautaa.

”Meidän ajatus on tuottaa asiakkaille heidän tarvitsemiaan palveluita ja saada hommat tehokkaasti hoidettua”, Jari-Pekka Pappinen JPH Group Oy:lta kertoo. Hän on Henry Lahden kanssa yrityksen toinen omistaja.

”Yksittäisen työlaitteen, kuten lingon, hankinta ei välttämättä ole linkoamistyön osalta kannattava, mutta hyöty tulee siitä, että voimme tarjota asiakkaille työtä monipuolisesti”, Pappinen pohtii.

”Tuleva talvi saattaa taas olla runsasluminen. Lunta ei kuitenkaan erityisemmin kaivata, sillä se aiheuttaa usein viikkojen työpiikkejä – samaan aikaan kun pitäisi hoitaa muitakin töitä”, Pappinen päättää.

Lue lisää hydraulilingon käyttömahdollisuuksista Koneviestin nettisivuilta!

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat tienhoitoon liittyvät artikkelit:

Kotimainen BKMachine SB250 -lumilinko on varteenotettava vaihtoehto myös ammattimaisempaan käyttöön – lisävarusteena saatavana vallisiipi, joka on varustettu tieterällä

Pyöräalustaiseen kaivinkoneeseen kauhan tilalle kiinnitetty lana helpottaa kiinteistönhoitoa – Wieska W3T tositoimissa

Dalen 2011 -lumilingolla korkeampikin kinos katoaa kerta-ajolla – myös traktorin perävaunuun lumen lastaus sujuu vauhdilla