Kia haastaa uudella eurooppalaisella Sportagella Toyota RAV4:n

Jarmo Palokallio

Uuden Sportagen toimitukset Suomeen alkavat tammikuussa.

Kovassa nousussa oleva Kia odottaa ensi vuodesta vielä parempaa. Silloin myyntiä vauhdittaa täyssähköisen EV6:n lisäksi uusi Sportage.

Suosittuun tilavien katumaasturien luokkaan iskevä Sportage on ehtinyt viidenteen sukupolveen. Uutta on, että auto on suunniteltu Eurooppaa ajatellen. Se valmistetaan Kian Slovakian tehtailla.

Ulkoa Sportagen keula on saanut uuden voimakkaan tiikeri-ilmeen. Muuten muotoilu on pysynyt perinteisenä ja linjakkaana.

Kojelautaa hallitsee syksyllä esitellystä EV6-sähköautosta tuttu integroitu kaareva näyttö. Painikkeet on keskitetty keskikonsolin ohjauspaneeliin.

Sisustuksen materiaalit vaikuttavat laadukkailta. Etupenkkeihin saa sekä lämmityksen että viilennyksen.

Ratin lämmitys on vakiona jo perustasolla, mistä Suomen talvessa saa aina plussaa.

Kian odotukset Sportagelle ovat kovat, sillä kyseisen kokoluokan katumaastureiden menekki on hyvä ja Sportage tarjoaa kilpailijoihin nähden hyvin tilaa ja kattavasti voimalinjoja.

Myös auton hinnoittelu on linjassa kilpailijoiden kanssa.

Auton konepellin alta löytyy joko 1,6 litran bensa- tai dieselkone. Niihin on tarjolla nelivetoa ja hybridivaihtoehtoja. Autojen tavaratila vaihtelee voimalinjan mukaan 526 litrasta 591 litraan.

Tehoiltaan pienin on diesel-koneen kevythybridi -versio 136 hevosvoimalla. Se soveltuu parhaiten rauhalliseen matka-ajoon.

Malliston huipulla on nelivetoinen ladattava hybridi. Sen kantama pelkällä sähköllä on 56 kilometriä. Siitä irtoaa 265 hevosvoimaa tehoa, joten ohitukset hoituvat vauhdilla.

Kian maahantuoja arvelee, että ladattavien hybridien osuus Sportagen myynnistä nousee jopa puoleen. Kyseisessä luokassa Sportage haastaa muun muassa Toyota RAV4:n ja Opel Grandlandin.

Uusien Sportageiden perusversioiden toimitukset alkavat jo tammikuussa. Ladattavat hybridit ehtivät Suomeen myöhemmin keväällä.

Sportagen hinnat lähtevät etuvetoisen bensakoneen 31 990 eurosta. Ladattava nelivetoinen hybridimalli maksaa GT-Line varustelulla 52 157 euroa.