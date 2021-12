Uudenvuodenaattona huono ajokeli lähes koko maassa – ensin lämpenee, sitten pakastaa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ilmatieteen laitos antoi perjantaille varoituksen kehnosta liikennesäästä koko maahan paitsi pohjoisimpaan Lappiin.

Uudenvuoden viettoon autolla lähtevien on syytä ajella perjantaina varoen, sillä lähes koko Suomessa on silloin varoitus huonosta ajokelistä. Ilmatieteen laitos on antanut perjantaille varoituksen kehnosta liikennesäästä koko maahan paitsi Lapin kolmeen pohjoisimpaan kuntaan.

"Tiet voivat olla liukkaita. Suomen etelä- ja keskiosissa lämpötila näyttää kohoavan uudenvuodenaattona nollaan tai vähän sen yläpuolelle", kertoi päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo keskiviikkona STT:lle.

Lumisateita voidaan saada aattona koko maassa paikoittain, mutta yhtenäistä lumisadealuetta ei Suomessa silloin ole. Uudenvuodenyöstä alkaen saattaa kuitenkin maan länsiosissa tulla Sinisalon mukaan runsaampia lumisateita.

Lapissa pakkanen pysyttelee 10–20 asteessa sekä perjantaina että lauantaina.

Suurimpaan osaan Suomea ei ole luvassa aattoillaksi selkeää säätä, joten pilvisyys saattaa rajoittaa ilotulitteiden näkyvyyttä kauemmaksi.

"Vuodenvaihteen kumpikin päivä on melko pilvinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapin osalta vuodenvaihteen pilvisyyden määrä on vielä hiukan auki", Ilmatieteen laitoksen meteorologi lisäsi.

Lapista etelän suuntaan lämpötilat kääntyvät lauantaina laskuun. Etelässäkin lauantaista tulee näillä näkymin pakkaspäivä.

Se, että sää ensin lauhtuu ja sitten taas pakastuu, vaikuttaa heikentävästi ajokeliin: myös uudenvuodenpäiväksi liikennesäästä on ennakoitu huonoa eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Ajokelivaroitus on annettu lauantaille linjalle Keski-Pohjanmaalta Keski-Suomeen ja Etelä-Karjalaan sekä alueelle niistä etelään ja länteen.

Uudenvuodenpäivänä pohjoistuuli voimistuu, mikä tuo kovan tuulen varoituksen kaikille merialueille paitsi Suomenlahdelle.

Viikonlopun lämpötilat ovat Sinisalon mukaan vuodenaikaan nähden tyypillisiä.

Torstaina ennen uuttavuotta on silloinkin voimassa ajokelivaroituksia. Kevyttä kaasujalkaa on aihetta käyttää Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla sekä maakunnissa niistä länteen ja etelään. Liikennesää on torstaina heikko lisäksi Etelä- ja Keski-Lapissa.