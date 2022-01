Pihatie puhtaaksi – näin polttomoottorilla toimivat lumilingot pärjäsivät testissä

Pihojen lumet saavat kyytiä, kun työjuhtana on polttomoottorilla toimiva lumilinko. MT kokeili Husqvarnan pyörä- ja telavetoista linkoa Sodankylässä.

Kari Lindholm

Polttomoottorilla toimiva lumilinko on parhaimmillaan, kun lumen kolaaminen käy raskaaksi, pienkonekauppias Paavo Vasara Sodankylästä sanoo.

Kun lumituisku tuivertaa pihatiet umpeen, polttomoottorilla toimiva lumilinko tuo kotitalkkareille helpotusta.

Linkokuume kesyyntyy merkkituotteella, jonka varaosien saanti ja huolto on järjestetty luotettavasti, vaikka laite maksaa enemmän tuntemattomaan halpamerkkiin verrattuna.

MT:n kokeiltavana olivat Husqvarnan hintahaitarin keskivaiheilta löytyvä pyörävetoinen ST 330 sekä malliston lippulaiva, telavetoinen ST 430 T. Testikoneilla lennätettiin lunta 25 asteen pakkasessa Sodankylässä.

”Husqvarnalta löytyy yhteensä 16 lumilinkomallia neljässä kokoluokassa eli 100-, 200-, 300- ja 400 -luokissa”, pienkonekauppias Paavo Vasara Kone-Vasara Oy:sta kertoo.

Kokeiltavien linkojen työskentelyleveydeksi valittiin 76 senttimetriä, mutta valmistajan mallistosta löytyy myös 68 ja 61 sentin linkoja.

Pienempi ST 330 on varustettu 389 kuutiosenttimetrin kaasutinmoottorilla, kun suuremman ST 430 T:n moottorina on 420-kuutioinen EFI-suoraruiskutusmoottori.

Kari Lindholm

ST 430 T -mallin kahvat lämpenevät sähköllä.

Suurempi teho ja telavetoisuus tekevät ST 430 T -mallista pikkuveljeään huomattavasti tehokkaamman lumenlennättäjän, mutta pyörävetoista laitetta on telamallia helpompi liikutella.

ST 330 käynnistetään sähköstartilla kytkemällä se valovirtapistokkeeseen. ST 430 T käynnistyy oman 12 voltin akkunsa voimin. Molemmat voidaan käynnistää myös käsikäyttöisellä käynnistimellä, narusta kiskaisemalla.

430-mallin EFI-moottori jää käymään eleettömän tasaisesti heti käynnistyksen jälkeen, kun taas 330-mallin kaasutinmoottori vaatii rikastimen käyttämistä.

Kari Lindholm

Telavetoisuus parantaa lumilinkojen työskentelytehoa paksussa lumessa merkittävästi.

Kesäsäilytyksen lähestyessä linkoon kannattaa tankata merkkikohtaista pienkonebensiiniä, joka säilyy hyvänä kesäkauden yli.

Nelitahtilingoissa voi käyttää myös tavallista 98-oktaanista bensiiniä, kunhan tankkiin lisätään bensiinin kausisäilytysaine keväällä.

Moottoriöljynä käytetään SAE 10W-40 viskositeetin öljyä, joka vaihdetaan vuosittain.

”Korkeussuunnassa säädettävä työntö­aisa helpottaa laitteen käsittelyä, ja se on kaikissa malleissa vakiovarusteena”, Paavo Vasara sanoo.

ST 330 -mallin suositushinta on 2 249 euroa, lippulaivamalli ST 430 T kustantaa 4 299 euroa. 430-mallin korkeammalle hinnalle on katetta, sillä laitteen rakenne on merkin edullisempiin koneisiin verrattuna kestävämpi.

430:n vaihteisto on hydrostaattinen, kun taas 330:n vaihteisto on toteutettu edullisemmalla kitkalevyllä. 430-mallin vakiovarusteena ovat työskentelymukavuutta selkeästi lisäävät lämpökahvat.

Kari Lindholm

ST 430 T -malli saa kiitosta lämpenevistä käsikahvoista, telavedosta ja EFI-moottorista. ST 330 -malli on puolestaan edullinen. Lippulaivamallin listahinta on 4 299 euroa ja halvemman lingon 2 249 euroa.

Monille on epäselvää, minkälaisiin suorituksiin polttomoottorilingot käytännössä pystyvät. Lingot jyrsivät tiensä paksuunkin lumeen ja polanteeseen, mutta telavetoiset mallit ovat etenemiskykynsä takia pyörävetoisia tehokkaampia ja nopeampia. Esimerkiksi lumiauran tukkiman pihatien liittymän puhdistaminen sujuu yleensä mukavasti.

Työskentelyn turvallisuus on tärkeä huomioida lingottaessa. Puhdistettava alue kannattaa siivota kivistä tai muusta sellaisesta, mikä voisi joutua lingon kitaan. Lemmikkien juoksentelu vapaana linkouksen aikana on syytä estää.

”Moottori pitää sammuttaa aina ennen kuin lingon syöttökaukaloon kajotaan”, Vasara muistuttaa.

Molemmat kokeilussa olevat mallit suoriutuvat pihan puhtaanapidosta hyvin, mutta telavetoinen malli on käyttökelpoisempi Pohjois-Suomen paksun lumen kohteisiin.

Eteläisessä Suomessa helposti siirreltävä ja lähes puolta halvempi ST 330 malli voi olla hyvä valinta.

Moottorilinko lennättää lunta helposti yli kymmenen metrin etäisyydelle, joten kotitalkkarien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että lingottavat lumet pysyvät omalla tontilla.