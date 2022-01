Koneviesti: Yksinkertaistettu muttei yksinkertainen FinnBull FC13 on kooltaan sitä, mitä metsänomistajat ovat kaivanneet

FinnBullin ideana on valmistaa metsäkoneita kursailemattomaan työntekoon. Koneviesti tutustui Marco Krogars Oy:n suunnittelemaan FinnBull FC13 -yhdistelmäkoneeseen, joka on harvesteripäällä varustettu kuormatraktori. Harvesterikäyttöön kuormatila irrotetaan ilman työkaluja.

Tommi Hakala

FinnBull FC13 -yhdistelmäkoneen koko lähellä esimerkiksi Komatsu 830.3 tai John Deere 810D -malleja. Koneen laskennallinen omapaino on hieman yli 14 tonnia ja kantavuus 8,5 tonnia.

FinnBull-metsäkoneiden valmistajalle Marko Krogarsille viimeiset vuodet ovat olleet kiireisiä.

Hänen ajatuksenaan on tuoda markkinoille asiakaslähtöisesti erilaisia konemalleja. Siksi piirustusohjelmien ja alihankkijoiden kanssa on kulunut paljon aikaa.

Nyt kuitenkin koneiden valmistuksen komponentit alkavat olla kasassa ja koneiden valmistus asiakkaan haluamilla ominaisuuksilla onnistuu pienemmin ponnistuksin.

Vaikka kuljettajalle tarjotaan esimerkiksi kääntyvän ohjaamon etuja, muutoin koneissa ei ole panostettu hifilaitteistoihin eikä erilaisiin muotoiltuihin paneeleihin.

FC13 on kooltaan sellainen, mitä ainakin metsänomistajakunta on kaivannut.

Laskennallinen omapaino on kuormatraktorina 14 tonnin tienoilla ja kantavuudeksi ilmoitetaan 8,5 tonnia. Harvesterikäytössä paino tuo vakautta lähes 10 metrin ulottumalla työskenneltäessä.

Ensimmäisessä FC13:sta harvesteripäänä on Keto Forst W, joka on Keto-malliston kevein malli. FC 13 -renkaat ovat 710 millin levyiset, niillä kone on 287 sentin levyinen, mikä kuormatraktorikäytössäkin vakauttaa konetta ajon aikana.

”Tämän suurempaa mallia ei ole järkevä valmistaa, koska tarjontaa on niin paljon”, toteaa Krogars.

Koneen jokaisessa telissä on pyörimisnopeusanturilla varustettu hydraulimoottori, joiden toimintaa seuraa komponenttivalmistaja Rexrothin oma säätöjärjestelmä.

”Jos telin pyörimisnopeus poikkeaa raja-arvojen rajoissa muista, järjestelmä välittömästi tasaa vetoa”, toteaa Krogars.

Järjestelmässä on siis sisäänrakennettu, kuljettajasta riippumaton tasauspyörästön lukitus ja luistonesto. Vetovoimaa tarjoaa peräti 400 bar voimansiirron painetaso.

Uusi Finnbull FC 13 sai alkunsa ulkomaalaisista asiakaskyselyistä, alkuvuodesta 2019 tuli kyselyjä kahdeksanpyöräisestä yhdistelmäkoneesta harvennuskäyttöön. Nyt kone on kehitetty ja ensimmäinen on myös toimitettu suomalaiselle metsäpalveluyrittäjälle.

