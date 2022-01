Tyypillinen suomalainen auto on alle 7000 euron arvoinen Toyota

Timo Aalto

Raimo Virsula ajelee vuoden 2009 Toyota Avensiksella, joka on yksi Suomen yleisimmistä autoista.

Suomalaiset ajavat varsin halvoilla autoilla. Käytettyjen autojen kaupassa keskihinta on pyörinyt 4 000 euron tuntumassa. Kun mukaan lasketaan uudet autot, keskihinta nousee 6 800 euroon, laskee Autoalan tiedotuskeskus.

Yksi käytettyyn autoon luottava on lappajärveläinen Raimo Virsula. Vuoden 2010 Toyota Avensiksella ajava Virsula on taittanut dieselautonsa kanssa pitkän matkan.

”Ostin auton käytettynä vuonna 2013, sillä oli silloin ajettu 52 000 kilometriä. Nyt mittarissa on kilometrejä 370 000.”

”Avensis ei ole mikään luksusauto, se on enemmänkin perusvarma kulkupeli, johon voi luottaa. Auto on ollut myös vähävikainen, ainoastaan vetoakselin vaihto on ollut hieman isompi toimenpide. Tuon vian synty saattaa olla peräisin ajalta, kun auto oli autokoulussa opetuskäytössä”, Virsula kertoo.

Virsulalle oli jo ennen Avensiksen hankkimista selvää, että valinta on käytetty Toyota, sillä hänellä on niistä pitkä kokemus.

”Minulla oli aiemmin ollut neljä Toyotaa, ja kaikkien kanssa matka taittui ilman ongelmia, yksikään autoista ei jättänyt tien päälle. Käytetty auto taas on mieleeni, sillä siitä on silloin ajettu niin sanotusti kalleimmat kilometrit pois.”

”Merkkiuskollisuuteen viitaten perheessämme on myös vuoden 2003 Toyota Corolla. Siihen pätevät aivan samat sanat kuin Avensikseen.”

Avensiksen mittariin kertyy vuositasolla ajokilometrejä noin 40 000, mikä tietää 400 000 kilometrin rajapyykin lähestymistä vauhdilla. Virsula ei silti suunnittele auton vaihtoa.

”Avensis on täysin kunnossa, eikä pohjassa tai pelleissäkään ole ongelmia. Aion ajaa autolla vielä pitkään, jos eteen ei tule useamman tuhannen euron remonttia.”

Hybridi- ja sähköautot eivät saa Virsulaa innostumaan, hän ei ole edes pohtinut sellaisen hankkimista.

”Latauspisteitä on maaseudulla varsin vähän, mikä on suurin syy. Koska myös nykyinen autoni on täysin kunnossa ja toimiva, ei tällaisen vaihdon miettiminen ole muutoinkaan ajankohtaista.”

Käytettyjä autoja myyvän Kauhavan Auton toimitusjohtaja Esa Autio on menneeseen syksyyn hyvin tyytyväinen, vaikka myyntitahti hieman hiljeni vuodenvaihteen lähestyessä.

”Varsinkin loka- ja marraskuu olivat hyviä kuukausia, joulukuussa tahti sitten hieman hiljeni. Toivottavasti vuoden ensimmäiset kuukaudet jatkuisivat taas pienoisella kasvulla.”

Autio on tehnyt autokauppaa 1980-luvulta saakka. Hän ei muista vastaavaa buumia käytettyjen autojen osalta.

”1990-luvun laman aikaan oli samantapaista kaupankäyntiä. Silti tämä tilanne on hyvin harvinainen. Mekin joudumme nyt ostamalla ostamaan autoja myyntiin niin kotimaasta kuin Ruotsista sekä Saksasta.”

Iso syy käytettyjen autojen kysynnän kasvuun on, etteivät kuluttajat saa uusia autoja toivomaansa tahtia.

”Tähän vaikuttaa komponenttipula, eli uusia autoja ei saada myyntiin normaaliin tahtiin. Myynnillisesti parhaiten omistajaa vaihtavat tällä hetkellä noin 10 000 euron hintahaarukassa olevat ajopelit, vaikka toki myös kalliimpia autoja myydään mukavasti.”

Myös dieselautoja on myyty Kauhavan Autossa kohtuullisen vilkkaasti.

”Erityisesti dieselillä kulkevat isommat citymaasturit ovat pitäneet suosionsa, niitä menee koko ajan varsin tasaisesti. Toki pienemmissä dieselautoissa on kysyntä tullut alaspäin.”

Sen sijaan käytetyt hybridi- ja täyssähköautot eivät vielä juurikaan näy eteläpohjalaisyrityksen kaupankäynnissä.

”Olemme myyneet ainoastaan muutaman hybridiauton mutta täyssähköautoa ei ole vielä myyty ensimmäistäkään. Tulevaisuus lienee kuitenkin sellainen, että tämäkin osasto lisääntyy jatkossa.”