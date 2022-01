Sutiiko autosi ylämäessä? Eikö bensaluukku aukea pakkasella? – Apu voi löytyä omasta autostasi vain yhden napin takaa

Eija Mansikkamäki

Taas mennään – vinossa ja väärään suuntaan.

Voi ei! Taasko?

Auton vauhti hidastuu, muuttuu ryömimiseksi, kunnes kärry pysähtyy tyystin. Eipä muuta kuin varovainen mäkilähtö, mutta kun on lunta ja jäätä alla, ei auta: renkaat sutivat ja kosla alkaa valua taaksepäin. Hangessa ollaan – taas.

Tilanne lumisessa mäessä saattaa olla tuttu jollekulle toisellekin. Siksi olemme varustautuneet lumilapiolla, räsymatoilla, hiekkaämpärillä, renkaiden liukuesteillä ja vaikka millä. Kaikista kätevin apu on ehkä unohtunut, ja se on lähellä. Se on yksi nappula, jossa on kolme kirjainta.

Mikäs nappula tuo on? Lumisessa mäessä se voi olla tuiki tärkeä.

ESP, ESC. Maaginen kirjainyhdistelmä tarkoittaa ajovakauden hallintajärjestelmää tai luistonestoa tai molempia. Järjestelmä vakauttaa ajoa hillitsemällä sivuttaisluistoa vähentämällä tehoa ja toisaalta jarruttamalla vetävien renkaiden pyörimistä liikaa. Systeemi hillitsee puskemista jarruttamalla sisäkaarteen puoleista takapyörää ja ulkokaarteen puoleista etupyörää.

Sohjossa, loskassa ja paksussa lumessa näistä toimista voi kuitenkin olla enemmän haittaa, kun rengas ei pääse sutimaan irtolunta altaan pois. Jos tuntuukin, ettet pääse lumijumista eteen etkä taakse, kokeile kytkeä järjestelmä pois päältä. Renkaat saattavat löytää sutimalla kovaa maata altaan ja liikkeelle lähtö ja eteneminen onnistua.

Jos ja kun pääset taas liikkeelle, muista palauttaa järjestelmä takaisin päälle.

Kaikissa autoissa poiskytkentää ei ole, tai se koskee vain luistonestoa mutta ei ajonvakautusta.

Pirkka-muovipussi pelasti autoilijan.

Toinen yleinen pulma on, ettei sähköisesti avattava tankkausluukku avaudukaan pakkasella. Sehän tarkoittaa, ettei autoa voi tankata.

Tähänkin löytyy helposti apu. Kokenut huoltamohenkilökunta on täyttänyt minulle ystävällisesti muovikassin kuumalla hanavedellä, ja kun pussia painaa hetken luukkua vasten, se avautuu helposti.

Jos suunnittelet tankkaamista kylmäasemalla, luukku kannattaa sulatella auki jo kotipihalla.