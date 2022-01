Koneviesti: Ismo Hintikka tasapainottelee karjankasvatuksen ja urakoinnin välillä – "Uskonnon arvosana oli 10 ja matematiikan 4, sillä tässä mennään"

Arto Turpeinen

Äänekoskelainen Ismo Hintikka uskoo karjankasvatuksen ja urakoinnin tukevan toisiaan.

Ismo Hintikka toimi aiemmin LVI-alan yrittäjänä, mutta vuonna 2015 hän puolisoineen hankki viljatilan.

Toimintaa on laajennettu rakentamalla useampi navetta – nykyisellään lihakarjatilan pääluku on 450 kappaletta. Olennainen osa toimintaa on myös urakointi, jota tehdään muun muassa kaivinkoneella ja traktorilla. Vuosittain teitä lanataan 1 000–1 500 kilometriä.

Pilke silmäkulmassaan Hintikka muistelee alanvaihdostaan.

”Alun perin maatalouden helppous houkutteli. Jollainhan tämä harrastus on maksettava. Toinen toiminta tukee toistaan, välillä tosin aikataulujen suhteen joutuu sovittelemaan.”

Urakointia voisi olla enemmänkin, mutta ammattitaitoisia kuskeja on hankala löytää.

Samalla mietityttää teiden kunto. Tiet ovat usein kivisiä ja hankalia lanattavia eikä vesakkoja niitetä.

”Jos tiellä on vaikkapa kaksi osakasta, niin toinen ei välttämättä halua kunnostusta, jolloin homma jää tekemättä. Välttämättä lanaus ei edes oikein onnistu, kun tiellä ei ole mitään lanattavaa kerrosta. Talvella sitten aurataan pajukko matalaksi.”

Hintikka arvelee tieurakoinnin keskittyvän yhä suuremmille toimijoille – samalla kilpailu kuitenkin kovenee ja katteet pienenevät.

Hintikan mukaan maatalouteen täytyy kohdistua muutoksia yhteyskunnan avulla.

Tällä hetkellä sikatiloilla ei selvitä edes lainojen koroista. Investointeja on kuitenkin tehtävä ja samalla kasvattaa tilakokoa. Eräs tärkeimmistä keinoista olisi ruuan hinnan nostaminen.

”Jos jauhelihapaketin hintaa nostettaisiin 40 senttiä, niin tuskin se jäisi ostamatta. Polttoaineen hinnoista aina valitetaan, mutta jos ruuasta on kysymys, niin tuntuu ettei se vaan onnistu. Ihmisille tuntuu olevan tärkeämpää ostaa kaikenlaisia vimpaimia, kuin syödä laadukasta kotimaista ruokaa.”

Vaikka maatalouden osalta tilanne on heikko, niin Hintikalla riittää kuitenkin uskoa tulevaan. Lopettamissuunnitelmia ei ole, mutta jos raha lihakarjan pitoon täytyy etsiä muualta, niin silloin asiaa pitää harkita uudelleen.

Osaltaan uskoa tulevaan luo monipuolinen toiminta. Menestyvien yritysten pitkän tien salaisuus jatkuva kehitys, eikä vanhoihin kaavoihin pidä kangistua.

”Ei pidä pienestä pidä lannistua enkä tyhjän päälle jää. Tehdään rahaa sieltä mistä sitä tulee eikä syötetä sitä noille elukoille. Tämä peli pitää katsoa loppuun asti, mutta sitkeyttä tarvitaan. Uskonnon arvosana oli 10 ja matematiikan 4. Sillä tässä mennään.”

