Škodan pienin malli kasvoi perheautoluokkaan

Škoda on niittänyt mainetta järkivalintana, eikä uusi Fabia tee poikkeusta linjasta.

Škoda Fabia on kasvanut perhekäyttöön sopivaksi.

Fabia on nykyään Škodan pienin malli. Sen tuorein versio on kasvanut silti lähes perheauton mittoihin.

Škoda on niittänyt menestystä järkivalintana. Uusi Fabia ei poikkea linjasta. Se tarjoaa pikkuautoluokan parhaisiin kuuluvat tilat ja myös auton käytettävyys on kunnossa. Mukana on myös Škodan lanseeraamia Simply clever eli vähän fiksumpia ratkaisuja.

Neljännen sukupolven Fabia esiteltiin viime syksynä. Uusi Fabia on selvästi aiempaa suurempi. Se on kasvanut pituutta 11 ja leveyttä 5 senttimetriä. Akseliväli on venähtänyt 10 senttiä, mikä tuo sisälle huomattavasti lisää tilaa.

Lisätila on parantanut takapenkin käytettävyyttä. Tavaratilaa on 380 litraa, mikä on kova suoritus tässä luokassa.

Pettymyksen puolelle menee, ettei farmariversio sisälly enää uuteen Fabia-mallistoon. Vastaavaan ratkaisuun ovat päätyneet jotkut muutkin pikkuautojen valmistajat.

Škoda Fabian ulkonäkö on pysynyt tunnistettavana. Uutuus on kuitenkin aiempaa virtaviivaisempi, mikä pienentää ilmanvastusta.

Auton sisällä muutokset ovat suurempia. Kojelaudan näyttö- ja digiratkaisut ovat tutun oloisia muista Škodan malleista. Plussaa tulee siitä, että kaikkia toimintoja ei ole keskitetty kosketusnäytön alle.

Varustelussa vaihtoehdot ovat Active, Ambition ja Style. Uusina varusteina tarjolle tulevat virtuaalimittaristo, kaista-avustin, liikennemerkkien tunnistus sekä Suomen talvessa tarpeelliset lämmitettävä ratti ja tuulilasi.

Škodan Simply clever -ratkaisuista mukana on muassa kuljettajan oven sisältä löytyvä sateenvarjo sekä tavaratilan jakajat. Peruutuskameran linssin pesuri on myös ohittamaton ratkaisu Suomen rospuuttokeleillä.

Fabia tuntui talviajossa sopivan jämäkältä ja helpolta käsitellä. Akselivälin piteneminen tuo matka-ajoon vakautta ja rengasmelutkin tuntuivat pysyvän aisoissa.

Urheilullista menoa kaipaaville on tarjolla 15 millimetriä normaalia matalampi alusta. Vastaavasti mökki- ja metsäreissuja harrastavat voivat valita 15 millimetriä korkeamman ja alta paremmin suojatun alustan.

Fabian konepellin alta löytyy litraisia kolmisylinterisiä bensamoottoreita. Niiden tehot lähtevät 80 hevosvoimasta, mutta turboversioissa tehoa on 95 tai 110 hevosvoimaa.

Malliston huipulla on 1,5 litran koneella varustettu DSG-automaatti, josta irtoaa 150 hevosvoimaa tehoa.

MT koeajoi Fabian 110 hevosvoiman bensakoneella ja automaattivaihteistolla. Moottorin tehot riittivät hyvin normaalikäyttöön, vaikka auto ei suoranaisesti singahtele ohituksiin.

Moottorin taloudellisuus ansaitsee hatun noston. Škodan mukaan sitä on parannettu palotapahtuman optimoinnilla ja moottorin sisäisen kitkan vähentämisellä. Yhdessä ilmanvastuksen pienentämisen kanssa Fabian kulutuslukemat pistävät vastaavat kevythybridit koville.

Koeajon perusteella Fabian kulutuslukemat olivat myös käytännössä varsin maltilliset. Bensiiniä paloi 5,9 litraa 100 kilometrillä vaihtelevassa talviajossa ilman esilämmityksiä.

Active-varustelulla Fabian lähtöhinta on painettu alle 19 000 euroon. Malliston huipulla hintalappu lähentelee 30 000 euroa, joten haarukkaa riittää.

