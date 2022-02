Renault päivitti 2,2 miljoonaa kappaletta myyneen Trafic-pakunsa

Jarmo Palokallio

Renault Traficin keula ja ohjaamo on mennyt uusiksi.

Renault Traficin tuorein päivitys on pistänyt tonnipakun ohjaamon uusiksi. Myös ajoavustimet ovat päivittyneet nykypäivään.

Traficilla on takanaan 41 vuoden taival ja kolme sukupolvea. Menestyksestä kertoo, että autoja on valmistunut 2,2 miljoonaa kappaletta.

Tällä hetkellä Traficia myydään neljän merkin alla. Renaultin lisäksi auton nokalla näkee Nissanin, Fiatin ja Mitsubishin logoja. Myös aiemman sukupolven Opel Vivaro kuului samaan sisarparveen.

Suomessa noin joka kymmenes uusi pakettiauto on Trafic. Myyntiennätys on vuodelta 2019, jolloin niitä rekisteröitiin 754 kappaletta.

Maahantuojan mukaan Traficin myynti on taas nousussa.

Uudistuneen Traficin ohjaamossa kojelauta on pistetty kokonaan uusiksi. Hallintalaitteet on pääosin toteutettu hyväksi havaituilla kytkimillä ja säätönapeilla.

Kiitosta saa vakionopeuden säätimen helpottunut käyttö. Aiemmin puuttuneet ajoavustimet ovat nekin nyt mukana paketissa. Auton uuden keskusnäytön saa toimimaan kännykän kanssa yhteen.

Ohjaamoa on muutenkin mietitty. Siellä on lokero poikineen, kännykälle on oma kotelo ja tietokoneellekin löytyy alusta ja piilolokero. Matkustajan istuimen alla on 54 litran säilytystila.

Ulkoa muutoksista kertoo uusi keulamaski ja vakioksi muuttuneet led-valot. Auto on saanut jonkun sentin lisää pituutta turbomoottorin uusien päästövähennysratkaisujen vaatiman tilan takia.

Dieselkone on tarjolla neljänä tehoversiona. Niiden tehot ovat 110 ja 170 hevosvoiman välillä. Tehokkaimmat versiot ovat automaattivaihteisia. Vetokykyä käsivaihteisilla versioilla on 2500 kiloon asti ja automaatilla 1800 kiloa.

Korimalleja on tarjolla pitkäakselivälinen versio kahdella eri kattokorkeudella sekä lyhyt matalakattoinen malli. Ohjaamon puolelle tulevan lastausluukun kautta tavaratilaa voi jatkaa pisimmillään 4,15 metriin.

Traficin huoltoväli on kaksi vuotta tai 40 000 kilometriä.

Lyhyellä versiolla Traficin alkaen hinta on 36 090 euroa. Malliston toisesta päästä löytyy yli 40 000 euron versioita.