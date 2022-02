Led-valoratkaisut ovat nousseet työkonetekniikassa valta-asemaan: Koneviesti testasi led-työvaloja, jotka tarjoavat uusia ratkaisuja ja vähentävät asennettavien valaisinten määrää

Työkoneiden näkyvyys pimeässä on merkittävä turvallisuustekijä. Työkoneissa on led-tekniikan myötä saavutettu valtava harppaus eteenpäin työvalojen ja huomiovilkkuvalojen osalta.

Tommi Hakala

Tieliikennelain vaatimaa ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa on käytettävä muutamissa tapauksissa.

Led-tekniikka on mahdollistanut vähemmällä lämmöntuotannolla enemmän valotehoa – erittäin yksinkertaistetusti todettuna. Xenon-valojen valtakausi on väistynyt ja moninaisemmin toteutettavat led-valoratkaisut ovat tulleet työkonetekniikassa valta-asemaan. Sen myötä on tullut tehokkaita työvaloja ja pienikokoisia, mutta erittäin näkyviä huomiovilkkuvaloja.

Tieliikennelain vaatimaa ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa on käytettävä muutamissa tapauksissa. Hinausautossa sitä käytetään ajoneuvon nostamiseen tai vetämiseen silloin, kun nostaminen tai vetäminen voi vaarantaa muuta liikennettä. Vilkkuvaa valoa on käytettävä myös tien kunnossapitoon käytettävässä autossa, traktorissa tai moottorityökoneessa, tiellä tehtävään työhön käytettävässä moottorityökoneessa tai traktorissa sekä traktorissa, johon on kiinnitetty hinattava ajoneuvo tai työväline, jonka leveys on yli kolme metriä.

Maatalouskäyttöä koskee myös erillinen huomio: ”Liikuttaessa tiellä levikepyörillä varustetulla traktorilla, jonka leveys levikepyöristä mitattuna ylittää tiellä yleisesti sallitun 2,6 metrin leveyden, traktorissa on käytettävä eteenpäin ja taaksepäin näkyvää ruskeankeltaista valoa näyttävää vilkkuvaa varoitusvalaisinta.”

Erityisesti näissä tapauksissa nykyisin yleistyneet led-työvalot tarjoavat uusia ratkaisuja. Led-työvaloja pitkään tarjonneeseen Bullboy-mallistoon on tullut kaksi uutta mallia, jotka vähentävät asennettavien valaisinten määrää. Toinen malli on tehokas neliömuotoinen työvalo, joka yhden johdon virtakytkennällä muuttuu tehokkaaksi huomiovilkuksi. Toinen taas on matalarakenteinen ja myös viralliseksi peruutusvaloksikin hyväksytty malli, jossa työvalon yhteydessä voidaan kytkeä samanaikaisesti huomiovilkkutoiminto. Lisäksi markkinoille on tuotu haasteellisten talviolosuhteiden valaisin, jossa on tehokas linssin lämmitysjärjestelmä.

