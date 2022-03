Koneviesti: Kaikkein kevytrakenteisimpia liitinpihtejä ei kannata ostaa – erikoistyökaluja on saatavissa halvemmalla kuin aiemmin

Sähköliittimien toimintavarmuus on parantunut ja nykyiset liittimet pystyvät torjumaan kosteuden vaikutuksen aivan eri tavoin kuin aikaisemmat liitintyypit. Uusien liittimien asentamiseen tarvitaan erikoistyökaluja, joita on saatavissa aikaisempaa edullisempaan hintaan.

Jussi Laukkanen

Kuvassa on Deutsch DT -sarjan sähköliittimien kiinnittämiseen tarkoitetut pihdit. Metallinen sähköjohdon päähän puristettava holkkiliitin näkyy kuvassa pihtien alapuolella.

Kun autoon tai työkoneeseen asennetaan valoja tai muita lisälaitteita, joudutaan säännöllisesti tekemään sähköliitoksia. Perinteisesti työ on tehty abiko-liittimillä, mutta nykyään käytössä on laajempi valikoima liittimiä.

Nykyaikaiset sähköliittimet ovat aikaisempaa monimutkaisempia ja luotettavampia. Niissä on erilliset tiivisteosat, jotka estävät kosteuden pääsyn kontakteihin. Kontaktien rakennetta on kehitetty niin, että virrankulku kontaktista toiseen on sekä kontaktin että johdon liitoskohdan osalta varmempaa.

Tunnetuimpia kosteustiiviitä sähköliitinjärjestelmiä ovat AMP Superseal- ja Deutsch DT -liitinjärjestelmät. Lukuisat muut valmistajat ovat tuoneet markkinoille enemmän tai vähemmän näiden kahden valmistajan kehittämiä liitinrakenteita hyödyntäviä omia tuotteitaan.

Kehittyneissä liitintyypeissä kontaktien liittäminen johtojen päihin edellyttää suurta puristusvoimaa ja sen lisäksi juuri oikeasta suunnasta ja oikealla tavalla syntyvää puristusta. Tämä onnistuu vain tarkoitukseen tehdyillä erikoistyökaluilla.

Aikaisemmin näitä työkaluja oli saatavissa vain ammattikäyttöön, mikä näkyi työkalujen korkeana hintana. Liittimien kontaktien puristamiseen tehdyt pihdit maksoivat tavallisesti useamman sata euroa. Nyt tilanne on toinen.

Monissa halvoissa liitintyökaluissa on kuitenkin materiaalien tukevuudessa ja lujuudessa säästetty. Pahimmillaan sen seurauksena puristusliitoksen pitävyys ei aina vastaa alkuperäistä tarkoitusta.

Kaikkein kevytrakenteisimpia liitinpihtejä ei kannata ostaa harmikseen.

Ohuesta levystä tehdyt pihdit puristavat liitintä huonosti ja liian kapealta alalta, jolloin liitoksesta ei tule luotettava. Tämä on varmaankin hyvin tuttua jo perinteisten abiko-liittimien ajalta.

Lue Koneviestin nettisivuilta, millaisia työkaluja sähköliitostöihin nykyään tarvitaan ja mitä pitää ottaa huomioon liitoksia tehtäessä!

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat artikkelit:

Virta, vastus ja jännite – sähkön perussääntöjen osaaminen helpottaa sähkövikojen selvittämistä

Koneen sähköjärjestelmä, osa 1: Perusasioita sähköstä – näin virta kulkee sähköjärjestelmässä

Koneen sähköjärjestelmä, osa 2: Sulakkeen ja johtimen oikea mitoitus sähköistä lisävarustetta asennettaessa