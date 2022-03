Miten traktoria voi käyttää lentokentällä? Koneviesti kävi tutustumassa uusimpaan – "Auralenkki kestää helposti 8 tuntia ilman taukoja"

Tapio Vesterinen

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on Finavian käytössä neljä traktoria, joista uusin Valtra S394 on niin tuore, ettei siihen oltu vielä ehditty kuvan ottohetkellä asentaa työlaitteita.

Finavia vastaa lentokenttien asematasojen, kiitoteiden ja terminaalien kunnossapidosta Suomessa. Tarkennuksena mainittakoon, että lentoasemilla traktoreita käyttävät myös huolinta- ja maapalveluyhtiöt. Näiden yhtiöiden kalustot eivät sisälly mainittuihin kalustomääriin, eli todellisuudessa traktoreita on käytössä lentoasemilla huomattavasti enemmän.

Finavialla on käytössään koko Suomessa noin 30 traktoria. Valtamerkki on Valtra, mutta listoilla on myös esimerkiksi John Deerejä ja New Holland.

Helmikuussa Finavialle toimitettu Valtra S394 -traktori hankittiin lentoasemalle ensisijaisesti kiitoteiden ja lentoaseman muiden nurmialueiden niittotöihin. Talviaikaan traktorilla ei mennä kiitoteille, sitä käytetään sen sijaan täsmähiekotuksiin, pysäytysviivojen puhdistukseen sekä asematasojen ja porrasedustojen lumitöihin.

"Julkisena toimijana kaikki hankintamme menevät kilpailutuksen kautta, tavoitteena on aina löytää teknillistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Tässä traktorin monipuolisuus on eduksi", konekalustoasiantuntija Tero Santamanner Finavialta kertoo.

"Yleensä ottaen olemme siinä vaiheessa, että kartoitamme sitä, mihin kaikkeen traktoria voi lentokentillä käyttää. Nousevana trendinä traktoreilla ovat talvikunnossapidon työt. Traktorit ovat muutoinkin parantuneet viimeisen 20 vuoden aikana selvästi, mikä parantaa niiden käyttömahdollisuuksia myös lentoasemilla", hän jatkaa.

Helsinki-Vantaan lentokentällä tavoitteena on se, että kiitotiet ovat sulat ja asfaltti näkyy kesät talvet. Tavoitteeseen päästään tarkalla ennakkosuunnittelulla, erikoiskalustolla ja riittävällä määrällä kuljettajia.

"Talvella auraustyötä tehdään 12 tunnin vuoroissa, pahimmilla keleillä auralenkki kestää helposti 8 tuntia ilman taukoja", kalustopäällikkö Jani Niinikoski kertoo.

Helsinki-Vantaan kunnossapidossa työskentelee talviaikaan tuplamäärä, eli noin 100 henkilöä, joista noin 85 on koneenkuljettajia.

Kaikki kuljettajat ajavat periaatteessa kaikkia koneita, mikä lisää koulutustarvetta. "Kaluston hankintaan sisällytetään aina käyttökoulutuksen lisäksi myös huoltokoulutus", Santamanner kertoo.

Käytössä olevilla yhdistelmäkoneilla, jotka auraavat, harjaavat ja puhaltavat kunkin kolmen kiitotien aurauksessa kestää ilman yhdysteitä noin 8 minuuttia. Kysyttäessä, kauanko samaan hommaan kuluu aikaa, jos lunta sataa oikein paljon, vastaus on samat 8 minuuttia.

Aikataulupoikkeamiin ei ole varaa, jotta lentoliikenne kulkee ajallaan.

