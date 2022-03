Fiat uudisti Ducaton, joka on Euroopan myydyin pakettiauto

Jarmo Palokallio

Uuden Ducaton tunnistaa keulasta.

Fiat on esitellyt täysin uudistetun Ducaton, josta on saatavilla myös täyssähköinen versio. Kyseessä on Euroopan myydyin hyötyajoneuvo, mutta Suomessa Ducato ei ole yltänyt aivan pakettiautokaupan kärkikahinoihin.

Ducato näki päivänvalon ensimmäisen kerran jo vuonna 1981. Sen jälkeen Ducato on noussut melkoiseen suosioon. Useampi kuin joka viides Euroopassa myyty pakettiauto on Ducato.

Maahantuojan mukaan uusi Ducato on liitettävyydeltään, turvallisuudeltaan, ajettavuudeltaan kuin teknologialtaan luokkansa uusi mittapuu.

Uudistuneen Ducaton tunnistaa parhaiten keulasta. Myös auton ohjaamo on täysin uusi. Sitä hallitsee digitaalinen mittaristo ja 10 tuuman kosketusnäyttö.

Auton konehuoneessa on uudistunut Multijet3-dieselmoottori, josta on neljä tehoversiota. Pienimmän teho on 120 ja suurimman 180 hevosvoimaa.

Kolmeen tehokkaampaan moottoriin on tarjolla automaattivaihteisto. Sen vaihtoehtona on kuusilovinen käsivaihteisto.

Moottoreiden kulutus on aiempaa pienempi. Ero on jopa 10 prosenttia.

MT:n koeajon perusteella auton voimalinja toimii, kuten pitääkin. Käsivaihteisto toimii tarkasti ja kevyellä kuormalla auto lähtee ohituksiin riittävän ripeästi.

Vääntöä löytyy myös alakierroksilta, mikä vähentää vaihtamistarvetta. Polttoainetta talvisella koeajolla kului noin 10 litraa 100 kilometrillä.

Varustetasoja on neljä. Alin taso on Base, mutta sekin pitää sisällään pieniä herkkuja, kuten manuaalisen ilmastoinnin, kaukolukituksen, polttoainetoimisen lisälämmittimen ja vakionopeussäätimen.

Pro-tasolla mukaan tulee ison auton käsittelyssä tarpeellinen peruutuskamera, lämmitettävä tuulilasi ja led-valot.

Kattava First Edition -versio lisää pakettiin automaattisen hätäjarrutuksen jalankulkijan tunnistuksella, sadetunnistimen, ajovalojen hämärätunnistimen, katvealueen valvonnan ja risteävän liikenteen varoituksen peruuttaessa.

Se tuo mukaan myös Apple Carplay ja Android Auto -älypuhelinliitättävyyden sekä matkapuhelimen langattoman latauksen.

Kehityksen kärkeä edustavat osittaisen autonomisen ajon mahdollistavat järjestelmät. Ne ovat mukautuva vakionopeudensäädin, jalankulkijan tunnistus, kaista-avustin ja ruuhka-avustin.

Matka-ajossa Ducato on yllättävänkin eleetön myös sohjoteillä. Pitkä akseliväli vakauttaa menoa. Toki korkea auto on kaistanvaihdoissa jonkin verran altis uraisilla teillä huojahteluille ja laaja kylkipinta haastaa sivutuulen.

Nopeatempoista jakelukäyttöä helpottavat avaimeton sisäänkäynti ja käynnistys sekä sähköinen seisontajarru. Säädettävä ilmajousitus kätevöittää lastaamista ja purkamista.

Tavaratilaa autossa on mallista riippuen 8-17 kuutiometriä.

Miinusta auto saa lähinnä poljintilan suunnittelusta. Etenkin kytkimen käyttö on työkenkien kanssa haastavaa, kun polkimen päälle ei ole jätetty riittävästi tyhjää tilaa.

Ducaton hinnat alkavat 32 990 eurosta. Automaattivaihteella lähtöhinta on 41 990 euroa. Sähköversion hinnat 47 kilowattitunnin akulla lähtevät 71 990 eurosta, mihin valtio myöntää 6 000 euron hankintatukea.

Ohjaamo on pistetty kokonaan uusiksi. Kytkinpolkimen päällä saisi olla enemmän tilaa.