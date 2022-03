Koneviesti: Liukkauden torjunta on tarkka laji – joskus voi olla parempi, kun ei tehdä mitään: Kiinteistöhuolto Hautanen hoitaa pihoja traktoreiden sijaan pienkuormaimilla

Kiinteistöhuolto Hautanen Oy hoitaa Seinäjoella monen taloyhtiön pihatyöt. Kiinteistöhoidossa hektisyys on lisääntynyt ja hoitoalueiden pitäisi olla kunnossa yhä nopeammin.

Zoom-aura on kätevä pihoissa. Peruskoneen kanssa ei tarvitse siirtyä sivuttain, kun levenevällä auralla päästään koukkaamaan sohjot myös katoksien alta. Zoom-auran ongelma on levityssylinterin ympärille pakkautuva lumi, jos lunta kaavitaan peruutettaessa.

Seinäjoen taajamassa pörrää useampi Kiinteistöhuolto Hautasen kone, kun on satanut lunta tai on tulossa liukasta.

Kiinteistöjen pihat siivotaan järjestyksessä. Asiakkaiden tilaamat työt pitää saada tehtyä, lumi siivottua ennen kuin se tallaantuu polanteeksi ja hiekat levitettyä ennen kuin liukkaus on todellinen ongelma.

Kiinteistöhuolto Hautanen Oy:ssä työt ovat vuosien varrella lisääntyneet ja kalustoa on lisätty samaan tahtiin. Suurin työkuormitus on lumisina talvina.

”Meillä on hoidossa kiinteistöjä, joissa on pääasiassa paikkoja, joihin lumet voi laittaa kasalle. Normaali auraus riittää ja lumi kasataan parkkipaikan viereen. Suurimmalla osalla kiinteistöjä on kohtalaiset tilat lumelle, joten aivan mahdottomia määriä lunta ei tarvitse ajatuttaa pois”, Pekka Hautanen kertoo.

Hautanen oli vuosia yrittäjä. Nyt hän on eläkkeellä, ”työsyytingillä”.

Työ on lumimyräkän jälkeen hektistä, kun kaikki yrityksen kalusto on käytössä.

Kun lunta on satanut runsaasti, niin liikkeelle lähdetään kahdeksalla koneella siivoamaan pihoja ja väyliä. 12 miestä on töissä, kun liikkeellä ollaan silloin toimitusjohtajaa myöden.

Kun on hankittu kalustoa ja henkilökuntaa ja jaettu tehtäviä kullekin, niin tietyt mitoitukset ovat olleet mielessä. Hoitoalueet on jaettu osittain kaluston sopivuuden mukaan. Jos pihat ovat isoja, niin kalustokin on vastaavasti isompaa.

Kun esimerkiksi talvihoitoa katsotaan, niin pitää nähdä kokonaiskuva. Asiakkaiden työt tulee tehdä hyvin ja jokaisella työntekijällä on omia vastuualueita.

Tämän lisäksi on muuttuvia elementtejä, jotka selvitellään porukan kesken WhatsAppissa. Sinne saattaa tulla ilmoitus hiekoitustarpeesta tai vesilätäköstä, kun kaivon ritilä on jäätynyt umpeen.

Aikoinaan kiinteistötöitä tehtiin traktoreilla. Sitten tapahtui muutos, kun markkinoille tuli erilaisia pienkoneita.

”Nyt käytössä on erikokoisia laitteita, joilla voidaan hoitaa erilaisia kohteita”, Hautanen toteaa.

”Jos tuollaiseen talvitöissä käytettävään Giantiin kertyy reilu 200 tuntia vuodessa, niin se on hieman liian vähän. Koneille pitäisi keksiä lisää käyttöä. Yksi vaihtoehto on, että otamme osan koneista talveksi vuokralle ja joku muu keksii koneille käyttöä muuksi ajaksi”, Hautanen pohtii.

Muutamiin koneisiin tunteja kertyy toki enemmän, kun niillä siivotaan keväällä talvella levitetyt sepelit ja pölyt pois parin viikon sesonkina. Tämän lisäksi osalla koneista hoidetaan nurmikoita koko kesän kahden, kolmen viikon välein.

Liukkauden torjunta on tarkka laji.

Joskus voi olla parempi, kun ei tehdä mitään. Joskus taas riittää hammasterä, jolla kaivetaan vanhat sepelit pintaan. Joskus ainoa vaihtoehto on levittää uutta sepeliä.

Toivottavaa olisi, jotta lumisateen jälkeen olisi pari päivää pakkasta, jotta ei tulisi liukasta. Aina näin ei käy, vaan aurakalusto vaihdetaan hetimmiten pois ja aloitetaan liukkaudentorjunta.

Keskimäärin vuodessa levitetään sepeliä 300–400 tonnia.

Kiinteistöhuolto Hautanen Oy:ssä on töissä kaksi sukupolvea – isä Pekka ja poika Jussi-Pekka Hautanen. Miten yhteistyö sujuu?

