Koneviesti testasi kolme John Deeren 6155 -mallia, eroja on: Varusteet ja vaihteisto muuttavat traktorin luonnetta – tiedätkö, mitä kirjain mallinumeron perässä kertoo?

Marcus Pasveer

Kuvassa vertailussa mukana olleet John Deeren traktorit vasemmalta lukien: 6155R AutoPowr Ultimate Edition, 6155R DirectDrive Premium Edition ja 6155 M CommandQuad Premium. Portaaton AutoPowr oli parhaiten varusteltu, kaksoiskytkinvaihteistolla varustettu DirectDrive keskitason varusteilla ja 6M perusvarusteilla – joskin hyvillä sellaisilla.

Tarkalleen ottaen 6155 on vain mallinumero, ja sen jälkeen tuleva kirjain kertoo traktorin mallisarjan, millä on suuri vaikutus traktorin ominaisuuksiin ja tekniikkaan. Valmistajan filosofian mukaan mitä suurempi kirjain on aakkosissa, sitä varustellumpi traktori on.

Päätimme selvittää, mitkä käytännön erot ovat perusvarustellun 6M-traktorin ja korkeamman varustelutason omaavien 6R:ien kanssa. 6R:n sisäisten erojen vertailemiseksi kokeilimme kahta eri 6R-mallia. Eroja oli niin vaihteistossa kuin varustetasossakin.

Testissä perusvarusteltua traktoria Deeren mallistosta edusti 6M, joka oli varustettu sähköhallituilla hydrauliikkaventtiileillä ja 40 km/h nappivaihteistolla.

Keskitasoa edusti tässä testissä kaksoiskytkinvaihteistolla varustettu 6R DirectDrive 50 km/h varustelulla, mutta kuitenkin merkin perinteisellä vaihdevivulla. Huippuvarusteltu yksilö oli portaattomalla 50 km/h voimansiirrolla varustettu 6R AutoPowr valmistajan viimeisimmällä CommandPro-ajovivulla varustettuna.

Traktoreita kokeiltiin tuttuun tapaan niin Vakolan testipenkeissä kuin tiellä ja pellolla perävaunun ja työkoneiden kanssa, unohtamatta ylin sadan tunnin normaalia maatalousajoa.

Vaikka kokeilussamme olleet kolme traktoria saattavat harjaantumattomaan silmään näyttää samalta ja moottorit ovat samoja, on traktoreissa kuitenkin merkittäviä eroja.

Traktoria valitessa on syytä pohtia huolellisesti omia tarpeitaan ja traktorin tulevia käyttökohteita. Tässä vertailussa yksi olennainen seikka oli huippunopeus, sillä 6M-malleja on saatavilla vain 40 km/h huippunopeudella.

Testimme teon aikaan John Deere esitteli päivitetyn 6R-malliston, mutta suurin osa varusteista ja toiminnoista säilyivät muuttumattomina. Muutamia yksityiskohtia mainitaksemme nelisylinterisiin 6R-malleihin on nyt saatavilla 6M:ssä ollut CommandQuad-voimansiirto ja 6R:ssä mittaristo on siirtynyt ohjauspyörän takaa 6M:n tyyliin A-pilariin.

Suurimmat erot M- ja R-mallien välillä ovat muun muassa huippunopeudessa, mutta myös 6R:n modernimpi ja tilavampi ohjaamo yhdistettynä nykyaikaisempaan käyttöliittymään ja nykyaikaisempiin vaihteistoihin, aavistuksen parempaa ergonomiaa unohtamatta.

