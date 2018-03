Koneviesti: Puhtaus on puoli mottia – näin säilytät ja huollat moottorisahaa oikein

Moottorisaha on pienkoneista ehkä vaativimmissa olosuhteissa käytettävä laitetyyppi. Metsäkäytössä on tarjolla vettä, lunta ja likaa – kaikissa olomuodoissa ja lämpötiloissa. Siksi päivittäinen ylläpito on tärkeää.

Usein moottorisahaa säilytetään työpäivien välissä maastossa, esimerkiksi pinon alla tai muualla suojaisassa paikassa. Saha on kuitenkin aina syytä tuoda vähintään viikonlopuiksi kotipirtille perusteelliseen puhdistukseen. Etenkin talvella ulkosäilytys aiheuttaa omat ongelmansa, sillä lumesta sulava kosteus jäätyy pakkasessa. Ongelmia voi vähentää sillä, että säilyttää sahaa esimerkiksi kangas- tai paperisäkissä. Säkin materiaali eristää ja samalla se kerää kosteutta itseensä.

Harmillisinta ulkosäilytyksessä ovat vaijerikäyttöisen kaasuttimen ongelmat – vaijeri voi jäätyä jumiin. Sen vuoksi viikoittainen vaijerin voitelu notkealla voiteluaineella – esimerkiksi teflonspraylla – pitää vaijerin varmimmin toimivana. Joissakin sahamalleissa on moottorikopassa avattava lämpöaukko, joka ohjaa moottorin käydessä lämmintä ilmaa kohden kaasuvaijerin päätä – näin lämpö sulattaa ja kuivaa vaijeria.

Toinen yleinen ongelma on ilmanpuhdistimen jäätyminen. Vaikka työpäivän jälkeen olisi puhdistanut ilmanpuhdistimen harjaamalla, voi siihen jäädä kosteutta. Tämä kosteus jäädyttää osan puhdistimesta tukkoon, jolloin moottori saa liikaa polttoainetta eikä kierrä tai käy tyhjäkäyntiä.

Ongelman ratkaisu on joko puhdistimen ottaminen aina illalla mukaan puhdistettavaksi kotioloissa tai kahden puhdistimen vaihtotaktiikka. Tällöin työpäivän lopuksi sahaan vaihdetaan kotoa tuotu puhdas puhdistin. Jälkimmäinen kahden puhdistimen taktiikka on suositeltavampi tapa, sillä näin käytettävissä on kesken päivänkin repusta löytyvä kuiva varapuhdistin. Varailmanpuhdistimen voi vaikkapa tingata uuden sahan mukaan sahakauppaa hierottaessa.

Millaisilla työkaluilla saha pysyy kunnossa ja kuinka se huolletaan?

