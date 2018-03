Katso video: Näin Lada-mies kehuu uuden maasturinsa – "Huomiota tämä herättää vähän liiankin kanssa"

"Huomiota tämä herättää vähän liiankin kanssa. Aina on joku tulossa juttelemaan", tamperelainen Pertti Keihänen hymähtää uudenkarhean Lada Urbanin ratissa.

Keihänen on Lada-mies henkeen ja vereen. Tampereen ensimmäinen Urban on Keihäsen yhdeksäs Lada. Väliin on toki mahtunut muitakin autoja, ja nytkin maasturin rinnalla on Škoda Octavia.

"Tätä pystyy huoltamaan missä vaan, eikä voimansiirtoa saa hajalle", Keihänen kehuu.

Urbanin muovipuskurien alla on vanha tuttu Lada Niva.

Vuodesta 1977 valmistettu venäläismaasturi on muutaman vuoden tauon jälkeen saatavilla Suomessa. Maahantuoja on Pirkkalassa toimiva Super-Motor.

Tekniikka on tuttua Ladaa vuosien takaa. 1,7-litrainen ruiskukone sekä jatkuva neliveto alennusvaihteella ja keskitasauspyörästön lukolla. Netissä leviävät videot todistavat auton pärjäävän maastossa mille tahansa kilpailijalle.

Urbania on ulkoisten somisteiden lisäksi paranneltu sisustan ja äänieristyksen suhteen. Varusteina on jopa sellaisia "herkkuja" kuin sähkökäyttöiset ikkunat ja penkinlämmittimet. Ilmastointi on tarjolla lisähintaan.

Äänieristyksen osalta on todella tapahtunut kehitystä. Keskustelu puheäänellä onnistuu vielä moottoritienopeuksissa. Keihäsen mielestä auto on hiljaisempi kuin kilpailijamalli Dacia Duster.

Useimpiin nykyautoihin verrattuna Urban on näppärän kokoinen. Lyhyt akseliväli on myös maasto-ominaisuuksien taustalla. Toisaalta se tekee menosta kiikkerää maantiellä.

"Tuossa pyörähdin pari kertaa, kun vähän pelleilin", kahdeksankymppinen Lada-mies sanoo pilke silmäkulmassa.

Urban ei ole ripeä menijä, mutta suorituskyky riittää pysymään liikenteen rytmissä. Ohjaustuntoa ei maantieajossa voi kehua, mutta näkyvyys korkeasta autosta on erinomainen joka suuntaan. Turvallisuusvarustelu ei ole nykyaikaisella tasolla. Lukkiutumattomat jarrut kuitenkin pysäyttävät auton riittävän tehokkaasti.

Bensaa palaa Keihäsen mukaan 8–10 litraa satasella ajotavasta riippuen.

Lada Nivasta ja sen seuraajamalleista on vuosien saatossa tullut harrastajien suosimia kulttiautoja. Land Rover Defenderin tuotannon päättymisen jälkeen neliveto-Lada on ainoa uusi auto, jonka perusrakenne on säilynyt samanlaisena vuosikymmeniä.

Urbania voi myös suositella sellaiselle, joka oikeasti käyttää autoa vaikeassa maastossa.

Normaaliksi käyttöautoksi Duster tai Suzuki Vitara ovat kuitenkin huomattavasti modernimpia vaihtoehtoja. Nelivetona Lada on hiukan kilpailijoita halvempi, mutta autovero nostaa hinnan silti turhan suolaiseksi.