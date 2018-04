Pelkkä vilkaisu ei riitä. Yli puolet suomalaisista ei tarkista renkaiden kuntoa asianmukaisesti

Vakuutusyhtiö Lähi–Tapiolan teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset vaihtavat uusiin kesärenkaisiin melko tunnollisesti, mutta renkaiden urasyvyyden oikeanlainen mittaaminen unohtuu monelta.

Tutkimuksen mukaan yli 50 prosenttia suomalaisista tyytyy arvioimaan renkaiden kunnon ainoastaan silmämääräisesti.

"Silloin kuskille ei muodostu käsitystä renkaiden kunnosta eikä siitä, millaista tahtia renkaat kuluvat. Kuluneisuus pitää ottaa huomioon ajotavassa. Kuluneilla renkailla nopeutta on ehdottomasti alennettava sadekelillä", Lähi–Tapiolan liikenneturvallisuuden asiantuntija Markus Nieminen muistuttaa tiedotteessa.

Mittaamisen sekä silmämääräisen tarkastuksen unohtavat etenkin nuoret. 12 prosenttia vastanneista 25–34-vuotiaista suomalaisista kertoi, että asia unohtuu joskus kokonaan.

Nieminen huomauttaa, että pelkkä renkaiden vilkaisu on melko epäluotettava tapa tarkastaa renkaiden kunto.

"Ilmanpaineen ja kuluneisuuden lisäksi kannattaa tarkastaa myös renkaan ikä. Jos se lähentelee 10 vuotta, eivät ne enää vastaa ominaisuuksiltaan uudempia renkaita. Vanhan renkaan jarrutusmatka voi olla huomattavasti uutta pidempi. Renkaan valmistuskuukausi ja vuosi on aina merkattu sen kylkeen", hän neuvoo.

Laki määrittää henkilö- ja pakettiauton kesärenkaiden minimiurasyvyydeksi 1,6 millimetriä. Asiantuntijoiden mukaan urasyvyyden tulisi kuitenkin olla vähintään 4 mm, koska etenkin sadekelillä tätä matalampi urasyvyys voi olla turvallisuusriski.

Liikenneturvallisuuden asiantuntija neuvoo, että renkaiden urasyvyyden voi mitata klassisella kolikkotestillä. Kuluneisuus tulee mitata renkaan keskeltä pääurien kohdalta ja siihen apuvälineeksi sopii kahden euron kolikko.

"Kolikon hopean värinen reunus on noin neljän millimetrin levyinen. Jos kolikon reunus uppoaa kokonaan renkaan uraan, tiedät, että urasyvyys on yli 4 millimetriä ja rengas on vielä kelvollinen arkiliikenteeseen. Tarkempaan mittaustulokseen tarvitset urasyvyystulkkia, jossa on millimetriasteikko", Nieminen sanoo.

Lähi-Tapiolan teettämään ja TNS Kantarin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1006 ihmistä, ja he edustavat maamme 15–74-vuotiasta väestöä.