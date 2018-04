Uusien autojen esilämmitysrajoitteeseen on ehkä sittenkin olemassa ratkaisu – keksijä: "Ei se toimi kun täällä maaseudulla"

MT kertoi aiemmin, että suuressa osassa uusimmista Euro 6 -päästönormit täyttävistä autoista on eräs suomalaisen käyttäjän näkökulmasta hyvin ikävä puute. Auton moottorin esilämmitys ei ole näissä autoissa enää mahdollista sen enempää sähköisillä kuin polttoainetoimisillakaan lisälämmittimillä. Päästömääräykset kieltävät tehtaalla asennetut webastot dieselmoottoreissa.

Ongelmaan on nyt saattanut löytyä mahdollinen ratkaisu. Ruovedellä maatilaa pyörittävä Eero Kallonen on kehittänyt vanhaan traktoriinsa erillisen biolämmittimen, joka lämpiää hakkeella. MT:n videobloggari Muwex on tutustunut Kallosen keksintöön aiemmin huhtikuussa.

Kallonen sanoo, että kaikki nestekiertoiset järjestelmät on mahdollista lämmittää samalla menetelmällä. Hän nostaa esimerkiksi vaikkapa kylpytynnyrin.

Uudet autot asettavat viljelijän ja keksijän mukaan kuitenkin omia rajoitteitaan hakelämmittimen käytölle.

"Uusissa autoissa tulee ensinnäkin varmasti vastaan se, että paloturvallisuuden kannalta yksikään maahantuoja tai autonvalmistaja ei varmaan anna tuommoista laittaa. Toisekseen ei se toimi kun täällä maaseudulla. Ei sitä voi käyttää missään kaupungissa", hän sanoo.

Lue lisää:

Katso, miten toimii "maitopurkkilämmitin" Eeron vanhassa Valmetissa

Useiden uusien autojen moottoreita ei voi enää lämmittää kovallakaan pakkasella: "Tuntuu aika hassulta"