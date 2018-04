Suomi-Mersun tarina jatkuu puhetta ymmärtävällä uutuudella

Mercedes-Benzin uuden A-sarjan tuotannon käynnistelyä valmistellaan parhaillaan Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaassa. Uusi A-Mersu ymmärtää puhetta ja vie muutenkin autoilua itseohjautuvaan suuntaan.

Uudenkaupungin autotehdas alkoi kasata A-sarjan Mersuja vuonna 2013. Keväällä myyntiin tulevaan neljännen sukupolven a-sarjalaiseen suomalaisuutta tuo valmistuspaikan lisäksi se, että sitä on testattu myös Lapissa.

Kaikkiaan A-sarjalla on takanaan 12 miljoonaa testikilometriä kymmenessä maassa neljällä mantereella.

Lopputulos on onnistunut. Auto on pelkistetyn linjakas. Etenkin keula, missä konepelti laskee etureunasta voimakkaasti alas, on onnistunut.

Sisällä etupenkkiläisillä on tilaa hyvin käytössä. Hallintalaitteiden sijoittelu on Mersuista tuttua. Automaattivalitsin on siis edelleen rattiviiksenä, mistä joko pitää tai ei.

Kojelautaa hallitsevan pitkittäisen näyttökokonaisuuden voi valita kolmesta koosta.

Takapenkillekin on saatu lisää väljyyttä, mutta sinne istuminen vaatii pientä nöyrtymistä. Tavaratila on kasvanut 29 litralla 372 litraan, millä selviää arkikäytössä.

Auton ajettavuus on erinomaisella tasolla. Kun kaistamerkinnät ovat kunnossa, auto ajelee melkoisia matkoja, vaikka kuski irrottaisi kädet ratista.

Auton MBUX-multimedialiittymä perustuu tekoälyyn ja oppimiseen. Sen tavoitteena on liittää kuljettaja, matkustajat ja auton järjestelmät entistä tiiviimmin ja helpommin toimivaksi kokonaisuudeksi.

Järjestelmään voi liittää puheentunnistuksen, minkä jälkeen kuski voi keskustella autonsa kanssa ja käskyttää sitä puheella. Jos kuski esimerkiksi valittaa kylmää ja matkustaja kuumaa, auto säätää heille kummallekin sopivan lämpötilan.

Kuski voi myös pyytää autoa soittamaan Abbaa ja etsimään lyhimmän reitin lähimpään hampurilaispaikkaan.

Auto tarkkailee kuskin tapoja toimia ja voi tehdä ehdotuksia niiden pohjalta.

Kehitystyössä on painotettu sitä, että keskusteluun riittää rallienglanti. Sen sijaan suomenkielen sijamuotojen ymmärtämiseen Mercedeksen tekoälyn kapasiteetti ei vielä riitä.

A-sarja ottaa aimo loikan myös turvallisuudessa. Auton tutka- ja kamerajärjestelmät näkevät jopa 500 metrin päähän keulan eteen.

Jarruavustin, kaistavahti ja vireystila-avustin ovat vakiovarusteita. Autoon on saatavissa myös hätäpysäytys- ja katveavustin. Katveavustin varoittaa oven aukaisusta myös silloin, kun auto on pysähtynyt.

Koeajossa avustimet yllättivät muutaman kerran nopeilla jarrutuksilla, kun jalankulkija esimerkiksi kulki auton mielestä liian lähellä reunaviivaa.

Auton perusmoottorina on 1,4 litran bensakone, jolla auto on mukava ajettava. Siinä on uutta sylinterilepuutus.

A-sarjan yksi tehtävä on houkutella Mersulle uusia asiakkaita. Se onkin romuttanut käsitystä siitä, että Mersut ovat niin kalliita, ettei niihin ole tavallisilla ihmisillä varaa. Suomessa se on tarkoittanut sitä, että A-sarjan Mersun alkaen hinta on pysytellyt 30 000 euron tuntumassa.

Uuden A-sarjalaisen lähtöhinta dieselkoneella on 31 700 eurossa.

Yhdistelmä on toiminut. Viime vuosina uuden A-Mersun ostajista kolme neljästä on vaihtanut siihen jostain toisesta merkistä. A-sarja on houkutellut etenkin Audin ja BMW:n omistajia.